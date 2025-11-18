Qubitcoin מחיר היום

מחיר Qubitcoin (QTC) בזמן אמת היום הוא $ 1.062, עם שינוי של 8.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QTC ל USD הוא $ 1.062 לכל QTC.

Qubitcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,451,377, עם היצע במחזור של 2.31M QTC. ב‑24 השעות האחרונות, QTC סחר בין $ 1.055 (נמוך) ל $ 1.4 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 8.77, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.009.

ביצועים לטווח קצר, QTC נע ב +0.19% בשעה האחרונה ו -19.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Qubitcoin (QTC) מידע שוק

שווי שוק $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M אספקת מחזור 2.31M 2.31M 2.31M אספקה כוללת 2,308,250.0 2,308,250.0 2,308,250.0

שווי השוק הנוכחי של Qubitcoin הוא $ 2.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QTC הוא 2.31M, עם היצע כולל של 2308250.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.45M.