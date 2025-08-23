עוד על FHE

MindNetwork FHE סֵמֶל

MindNetwork FHE מְחִיר(FHE)

1 FHE ל USDמחיר חי:

$0.05973
-10.71%1D
USD
MindNetwork FHE (FHE) טבלת מחירים חיה
2025-08-25 21:27:24 (UTC+8)

MindNetwork FHE (FHE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0562
24 שעות נמוך
$ 0.06847
גבוה 24 שעות

$ 0.0562
$ 0.06847
--
--
-2.80%

-10.71%

-11.95%

-11.95%

MindNetwork FHE (FHE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05973. במהלך 24 השעות האחרונות, FHE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0562 לבין שיא של $ 0.06847, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FHEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FHE השתנה ב -2.80% במהלך השעה האחרונה, -10.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MindNetwork FHE (FHE) מידע שוק

$ 14.87M
$ 2.65M
$ 59.73M
249.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
24.90%

BSC

שווי השוק הנוכחי של MindNetwork FHE הוא $ 14.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.65M. ההיצע במחזור של FHE הוא 249.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.73M.

MindNetwork FHE (FHE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MindNetwork FHEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0071644-10.71%
30 ימים$ +0.00325+5.75%
60 ימים$ -0.01361-18.56%
90 ימים$ -0.03548-37.27%
MindNetwork FHE שינוי מחיר היום

היום,FHE רשם שינוי של $ -0.0071644 (-10.71%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MindNetwork FHE שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00325 (+5.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MindNetwork FHE שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FHE ראה שינוי של $ -0.01361 (-18.56%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MindNetwork FHE שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03548 (-37.27%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MindNetwork FHE (FHE)?

בדוק את MindNetwork FHE עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMindNetwork FHE (FHE)

Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems.

MindNetwork FHE זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MindNetwork FHEההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFHE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MindNetwork FHEאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMindNetwork FHE לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MindNetwork FHEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MindNetwork FHE (FHE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MindNetwork FHE (FHE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MindNetwork FHE.

בדוק את MindNetwork FHE תחזית המחיר עכשיו‏!

MindNetwork FHE (FHE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MindNetwork FHE (FHE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FHE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MindNetwork FHE (FHE)

מחפש איך לקנותMindNetwork FHE? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MindNetwork FHEב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FHE למטבעות מקומיים

1 MindNetwork FHE(FHE) ל VND
1,571.79495
1 MindNetwork FHE(FHE) ל AUD
A$0.0913869
1 MindNetwork FHE(FHE) ל GBP
0.0442002
1 MindNetwork FHE(FHE) ל EUR
0.0507705
1 MindNetwork FHE(FHE) ל USD
$0.05973
1 MindNetwork FHE(FHE) ל MYR
RM0.250866
1 MindNetwork FHE(FHE) ל TRY
2.44893
1 MindNetwork FHE(FHE) ל JPY
¥8.78031
1 MindNetwork FHE(FHE) ל ARS
ARS$79.112385
1 MindNetwork FHE(FHE) ל RUB
4.8291705
1 MindNetwork FHE(FHE) ל INR
5.2293615
1 MindNetwork FHE(FHE) ל IDR
Rp963.3869619
1 MindNetwork FHE(FHE) ל KRW
82.9578024
1 MindNetwork FHE(FHE) ל PHP
3.3837045
1 MindNetwork FHE(FHE) ל EGP
￡E.2.896905
1 MindNetwork FHE(FHE) ל BRL
R$0.3237366
1 MindNetwork FHE(FHE) ל CAD
C$0.0824274
1 MindNetwork FHE(FHE) ל BDT
7.2667518
1 MindNetwork FHE(FHE) ל NGN
91.3301565
1 MindNetwork FHE(FHE) ל COP
$238.92
1 MindNetwork FHE(FHE) ל ZAR
R.1.0494561
1 MindNetwork FHE(FHE) ל UAH
2.4758085
1 MindNetwork FHE(FHE) ל VES
Bs8.3622
1 MindNetwork FHE(FHE) ל CLP
$57.3408
1 MindNetwork FHE(FHE) ל PKR
Rs16.9346496
1 MindNetwork FHE(FHE) ל KZT
31.9579392
1 MindNetwork FHE(FHE) ל THB
฿1.9376412
1 MindNetwork FHE(FHE) ל TWD
NT$1.8205704
1 MindNetwork FHE(FHE) ל AED
د.إ0.2192091
1 MindNetwork FHE(FHE) ל CHF
Fr0.047784
1 MindNetwork FHE(FHE) ל HKD
HK$0.4664913
1 MindNetwork FHE(FHE) ל AMD
֏22.8670332
1 MindNetwork FHE(FHE) ל MAD
.د.م0.53757
1 MindNetwork FHE(FHE) ל MXN
$1.1121726
1 MindNetwork FHE(FHE) ל SAR
ريال0.2239875
1 MindNetwork FHE(FHE) ל PLN
0.2174172
1 MindNetwork FHE(FHE) ל RON
лв0.2574363
1 MindNetwork FHE(FHE) ל SEK
kr0.5680323
1 MindNetwork FHE(FHE) ל BGN
лв0.0997491
1 MindNetwork FHE(FHE) ל HUF
Ft20.2950594
1 MindNetwork FHE(FHE) ל CZK
1.2525381
1 MindNetwork FHE(FHE) ל KWD
د.ك0.01821765
1 MindNetwork FHE(FHE) ל ILS
0.2012901
1 MindNetwork FHE(FHE) ל AOA
Kz54.4480761
1 MindNetwork FHE(FHE) ל BHD
.د.ب0.02251821
1 MindNetwork FHE(FHE) ל BMD
$0.05973
1 MindNetwork FHE(FHE) ל DKK
kr0.3804801
1 MindNetwork FHE(FHE) ל HNL
L1.5637314
1 MindNetwork FHE(FHE) ל MUR
2.7260772
1 MindNetwork FHE(FHE) ל NAD
$1.0470669
1 MindNetwork FHE(FHE) ל NOK
kr0.6026757
1 MindNetwork FHE(FHE) ל NZD
$0.101541
1 MindNetwork FHE(FHE) ל PAB
B/.0.05973
1 MindNetwork FHE(FHE) ל PGK
K0.2520606
1 MindNetwork FHE(FHE) ל QAR
ر.ق0.2168199
1 MindNetwork FHE(FHE) ל RSD
дин.5.9777784

MindNetwork FHE מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MindNetwork FHE, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרMindNetwork FHE הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MindNetwork FHE

כמה שווה MindNetwork FHE (FHE) היום?
החי FHEהמחיר ב USD הוא 0.05973 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FHE ל USD?
המחיר הנוכחי של FHE ל USD הוא $ 0.05973. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MindNetwork FHE?
שווי השוק של FHE הוא $ 14.87M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FHE?
ההיצע במחזור של FHE הוא 249.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FHE?
‏‏FHE השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FHE?
FHE ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של FHE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FHE הוא $ 2.65M USD.
האם FHE יעלה השנה?
FHE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FHE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
2025-08-25 21:27:24 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

1 FHE = 0.05973 USD

