MindNetwork FHE (FHE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05973. במהלך 24 השעות האחרונות, FHE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0562 לבין שיא של $ 0.06847, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FHEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FHE השתנה ב -2.80% במהלך השעה האחרונה, -10.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
MindNetwork FHE (FHE) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של MindNetwork FHE הוא $ 14.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.65M. ההיצע במחזור של FHE הוא 249.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.73M.
MindNetwork FHE (FHE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של MindNetwork FHEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0071644
-10.71%
30 ימים
$ +0.00325
+5.75%
60 ימים
$ -0.01361
-18.56%
90 ימים
$ -0.03548
-37.27%
MindNetwork FHE שינוי מחיר היום
היום,FHE רשם שינוי של $ -0.0071644 (-10.71%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
MindNetwork FHE שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00325 (+5.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
MindNetwork FHE שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FHE ראה שינוי של $ -0.01361 (-18.56%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
MindNetwork FHE שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03548 (-37.27%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems.
