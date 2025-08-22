MINIMA (MINIMA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02175. במהלך 24 השעות האחרונות, MINIMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0213 לבין שיא של $ 0.02347, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MINIMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.13507396487566234, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.010783581541609933.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MINIMA השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -2.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
MINIMA (MINIMA) מידע שוק
No.1211
$ 8.76M
$ 8.76M$ 8.76M
$ 607.00K
$ 607.00K$ 607.00K
$ 21.75M
$ 21.75M$ 21.75M
402.67M
402.67M 402.67M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,991,228
999,991,228 999,991,228
40.26%
MINIMA
שווי השוק הנוכחי של MINIMA הוא $ 8.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 607.00K. ההיצע במחזור של MINIMA הוא 402.67M, עם היצע כולל של 999991228. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.75M.
MINIMA (MINIMA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של MINIMAהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0005394
-2.42%
30 ימים
$ +0.00265
+13.87%
60 ימים
$ -0.00118
-5.15%
90 ימים
$ -0.01541
-41.47%
MINIMA שינוי מחיר היום
היום,MINIMA רשם שינוי של $ -0.0005394 (-2.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
MINIMA שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00265 (+13.87%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
MINIMA שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MINIMA ראה שינוי של $ -0.00118 (-5.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
MINIMA שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01541 (-41.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MINIMA (MINIMA)?
The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it’s own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise.
MINIMA זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MINIMAההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMINIMA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MINIMAאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMINIMA לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
MINIMAתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה MINIMA (MINIMA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MINIMA (MINIMA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MINIMA.
הבנת הטוקנומיקה של MINIMA (MINIMA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MINIMA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות MINIMA (MINIMA)
מחפש איך לקנותMINIMA? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MINIMAב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.