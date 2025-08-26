Cat Emoji (🐈) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00278075$ 0.00278075 $ 0.00278075 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.95% שינוי מחיר (1D) -9.54% שינוי מחיר (7D) -1.42% שינוי מחיר (7D) -1.42%

Cat Emoji (🐈) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 🐈 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 🐈השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00278075, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 🐈 השתנה ב +0.95% במהלך השעה האחרונה, -9.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cat Emoji (🐈) מידע שוק

שווי שוק $ 63.50K$ 63.50K $ 63.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.50K$ 63.50K $ 63.50K אספקת מחזור 999.91M 999.91M 999.91M אספקה כוללת 999,914,715.921122 999,914,715.921122 999,914,715.921122

שווי השוק הנוכחי של Cat Emoji הוא $ 63.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 🐈 הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999914715.921122. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.50K.