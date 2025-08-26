Cancer (CANCER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00105832 $ 0.00105832 $ 0.00105832 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00105832$ 0.00105832 $ 0.00105832 שיא כל הזמנים $ 0.00746488$ 0.00746488 $ 0.00746488 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.88% שינוי מחיר (1D) -10.94% שינוי מחיר (7D) +6.77% שינוי מחיר (7D) +6.77%

Cancer (CANCER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CANCER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00105832, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CANCERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00746488, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CANCER השתנה ב +0.88% במהלך השעה האחרונה, -10.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cancer (CANCER) מידע שוק

שווי שוק $ 897.83K$ 897.83K $ 897.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 897.83K$ 897.83K $ 897.83K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,949,600.003704 999,949,600.003704 999,949,600.003704

שווי השוק הנוכחי של Cancer הוא $ 897.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CANCER הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999949600.003704. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 897.83K.