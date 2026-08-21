Bretter Brett מחיר היום

מחיר Bretter Brett (BRETT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRETT ל USD הוא $ 0 לכל BRETT.

Bretter Brett כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 169,624, עם היצע במחזור של 1.00T BRETT. ב‑24 השעות האחרונות, BRETT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BRETT נע ב +0.20% בשעה האחרונה ו +23.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bretter Brett (BRETT) מידע שוק

שווי שוק $ 169.62K$ 169.62K $ 169.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 169.62K$ 169.62K $ 169.62K אספקת מחזור 1.00T 1.00T 1.00T אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bretter Brett הוא $ 169.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRETT הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.62K.