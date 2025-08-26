Bored Candy City (CANDY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00130754 $ 0.00130754 $ 0.00130754 24 שעות נמוך $ 0.00143238 $ 0.00143238 $ 0.00143238 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00130754$ 0.00130754 $ 0.00130754 גבוה 24 שעות $ 0.00143238$ 0.00143238 $ 0.00143238 שיא כל הזמנים $ 0.392616$ 0.392616 $ 0.392616 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -1.76% שינוי מחיר (7D) -1.56% שינוי מחיר (7D) -1.56%

Bored Candy City (CANDY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00138428. במהלך 24 השעות האחרונות, CANDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00130754 לבין שיא של $ 0.00143238, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CANDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.392616, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CANDY השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -1.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bored Candy City (CANDY) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 557.14$ 557.14 $ 557.14 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.02K$ 44.02K $ 44.02K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 31,799,924.0 31,799,924.0 31,799,924.0

שווי השוק הנוכחי של Bored Candy City הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 557.14. ההיצע במחזור של CANDY הוא 0.00, עם היצע כולל של 31799924.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.02K.