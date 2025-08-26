עוד על CANDY

Bored Candy City סֵמֶל

Bored Candy City מחיר (CANDY)

לא רשום

1 CANDY ל USDמחיר חי:

$0.00138428
-1.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
Bored Candy City (CANDY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:33:07 (UTC+8)

Bored Candy City (CANDY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00130754
24 שעות נמוך
$ 0.00143238
גבוה 24 שעות

$ 0.00130754
$ 0.00143238
$ 0.392616
$ 0
-0.01%

-1.76%

-1.56%

-1.56%

Bored Candy City (CANDY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00138428. במהלך 24 השעות האחרונות, CANDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00130754 לבין שיא של $ 0.00143238, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CANDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.392616, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CANDY השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -1.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bored Candy City (CANDY) מידע שוק

$ 0.00
$ 557.14
$ 44.02K
0.00
31,799,924.0
שווי השוק הנוכחי של Bored Candy City הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 557.14. ההיצע במחזור של CANDY הוא 0.00, עם היצע כולל של 31799924.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.02K.

Bored Candy City (CANDY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bored Candy Cityל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBored Candy City ל USDהיה . $ -0.0000709305.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBored Candy City ל USDהיה $ +0.0004280420.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bored Candy Cityל USDהיה $ -0.000573720334180963.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.76%
30 ימים$ -0.0000709305-5.12%
60 ימים$ +0.0004280420+30.92%
90 ימים$ -0.000573720334180963-29.30%

מה זהBored Candy City (CANDY)

Bored Candy City is a DEX & AMM, NFT collection & P2E mobile game on cronos chain (soon NFT marketplace)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bored Candy City (CANDY) משאב

האתר הרשמי

Bored Candy Cityתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bored Candy City (CANDY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bored Candy City (CANDY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bored Candy City.

בדוק את Bored Candy City תחזית המחיר עכשיו‏!

CANDY למטבעות מקומיים

Bored Candy City (CANDY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bored Candy City (CANDY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CANDY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bored Candy City (CANDY)

כמה שווה Bored Candy City (CANDY) היום?
החי CANDYהמחיר ב USD הוא 0.00138428 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CANDY ל USD?
המחיר הנוכחי של CANDY ל USD הוא $ 0.00138428. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bored Candy City?
שווי השוק של CANDY הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CANDY?
ההיצע במחזור של CANDY הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CANDY?
‏‏CANDY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.392616 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CANDY?
CANDY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CANDY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CANDY הוא $ 557.14 USD.
האם CANDY יעלה השנה?
CANDY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CANDY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:33:07 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.