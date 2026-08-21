Bodoggos Strategy מחיר היום

מחיר Bodoggos Strategy (BDGSTRAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BDGSTRAT ל USD הוא $ 0 לכל BDGSTRAT.

Bodoggos Strategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,056, עם היצע במחזור של 954.56M BDGSTRAT. ב‑24 השעות האחרונות, BDGSTRAT סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BDGSTRAT נע ב -- בשעה האחרונה ו +10.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bodoggos Strategy (BDGSTRAT) מידע שוק

שווי שוק $ 30.06K$ 30.06K $ 30.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.06K$ 30.06K $ 30.06K אספקת מחזור 954.56M 954.56M 954.56M אספקה כוללת 954,559,362.9711416 954,559,362.9711416 954,559,362.9711416

שווי השוק הנוכחי של Bodoggos Strategy הוא $ 30.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BDGSTRAT הוא 954.56M, עם היצע כולל של 954559362.9711416. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.06K.