Bobuki Neko מחיר היום

מחיר Bobuki Neko (BOBUKI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOBUKI ל USD הוא $ 0 לכל BOBUKI.

Bobuki Neko כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,958.37, עם היצע במחזור של 450.00M BOBUKI. ב‑24 השעות האחרונות, BOBUKI סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00340104, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOBUKI נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bobuki Neko (BOBUKI) מידע שוק

שווי שוק $ 19.96K$ 19.96K $ 19.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.96K$ 19.96K $ 19.96K אספקת מחזור 450.00M 450.00M 450.00M אספקה כוללת 450,000,000.0 450,000,000.0 450,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bobuki Neko הוא $ 19.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOBUKI הוא 450.00M, עם היצע כולל של 450000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.96K.