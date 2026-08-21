BigStrategy Inc מחיר היום

מחיר BigStrategy Inc (BSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BSTR ל USD הוא $ 0 לכל BSTR.

BigStrategy Inc כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,641.23, עם היצע במחזור של 1.00B BSTR. ב‑24 השעות האחרונות, BSTR סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00318028, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BSTR נע ב -- בשעה האחרונה ו -1.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BigStrategy Inc (BSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 11.64K$ 11.64K $ 11.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.64K$ 11.64K $ 11.64K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BigStrategy Inc הוא $ 11.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BSTR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.64K.