Big Pharmai (DRUGS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00355648 גבוה 24 שעות $ 0.00515567 שיא כל הזמנים $ 0.055878 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.21% שינוי מחיר (1D) -23.82% שינוי מחיר (7D) -9.29%

Big Pharmai (DRUGS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00386277. במהלך 24 השעות האחרונות, DRUGS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00355648 לבין שיא של $ 0.00515567, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DRUGSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.055878, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DRUGS השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -23.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Big Pharmai (DRUGS) מידע שוק

שווי שוק $ 4.25M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.25M אספקת מחזור 1.10B אספקה כוללת 1,099,990,874.509692

שווי השוק הנוכחי של Big Pharmai הוא $ 4.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRUGS הוא 1.10B, עם היצע כולל של 1099990874.509692. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.25M.