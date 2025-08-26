bemo Staked TON מחיר (STTON)
bemo Staked TON (STTON) המחיר בזמן אמת של הוא $3.39. במהלך 24 השעות האחרונות, STTON נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.37 לבין שיא של $ 3.62, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STTONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.54, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.54.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, STTON השתנה ב -1.50% במהלך השעה האחרונה, -5.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של bemo Staked TON הוא $ 11.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STTON הוא 3.31M, עם היצע כולל של 3312891.718025732. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.22M.
במהלך היום, השינוי במחיר של bemo Staked TONל USDהיה $ -0.20464191250021.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלbemo Staked TON ל USDהיה . $ -0.1511438280.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלbemo Staked TON ל USDהיה $ +0.4356990720.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של bemo Staked TONל USDהיה $ +0.1602418777008484.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.20464191250021
|-5.69%
|30 ימים
|$ -0.1511438280
|-4.45%
|60 ימים
|$ +0.4356990720
|+12.85%
|90 ימים
|$ +0.1602418777008484
|+4.96%
bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
