bemo Staked TON (STTON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 3.37 $ 3.37 $ 3.37 24 שעות נמוך $ 3.62 $ 3.62 $ 3.62 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 3.37$ 3.37 $ 3.37 גבוה 24 שעות $ 3.62$ 3.62 $ 3.62 שיא כל הזמנים $ 8.54$ 8.54 $ 8.54 המחיר הנמוך ביותר $ 2.54$ 2.54 $ 2.54 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.50% שינוי מחיר (1D) -5.69% שינוי מחיר (7D) -6.02% שינוי מחיר (7D) -6.02%

bemo Staked TON (STTON) המחיר בזמן אמת של הוא $3.39. במהלך 24 השעות האחרונות, STTON נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.37 לבין שיא של $ 3.62, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STTONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.54, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.54.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STTON השתנה ב -1.50% במהלך השעה האחרונה, -5.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

bemo Staked TON (STTON) מידע שוק

שווי שוק $ 11.22M$ 11.22M $ 11.22M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.22M$ 11.22M $ 11.22M אספקת מחזור 3.31M 3.31M 3.31M אספקה כוללת 3,312,891.718025732 3,312,891.718025732 3,312,891.718025732

שווי השוק הנוכחי של bemo Staked TON הוא $ 11.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STTON הוא 3.31M, עם היצע כולל של 3312891.718025732. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.22M.