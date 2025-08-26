believe in somETHing (SOMETHING) מידע על מחיר (USD)

believe in somETHing (SOMETHING) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOMETHING נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOMETHINGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOMETHING השתנה ב -12.56% במהלך השעה האחרונה, -3.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

believe in somETHing (SOMETHING) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של believe in somETHing הוא $ 1.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOMETHING הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.57M.