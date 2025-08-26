Beets Staked Sonic מחיר (STS)
Beets Staked Sonic (STS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.311873. במהלך 24 השעות האחרונות, STS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.311823 לבין שיא של $ 0.354945, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.990411, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.254052.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, STS השתנה ב -2.27% במהלך השעה האחרונה, -11.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Beets Staked Sonic הוא $ 85.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STS הוא 274.33M, עם היצע כולל של 274325308.0904283. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.55M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Beets Staked Sonicל USDהיה $ -0.0391597396208725.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeets Staked Sonic ל USDהיה . $ -0.0315174799.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeets Staked Sonic ל USDהיה $ +0.0042210139.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Beets Staked Sonicל USDהיה $ -0.1495303925241875.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0391597396208725
|-11.15%
|30 ימים
|$ -0.0315174799
|-10.10%
|60 ימים
|$ +0.0042210139
|+1.35%
|90 ימים
|$ -0.1495303925241875
|-32.40%
stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
