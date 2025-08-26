עוד על STS

STS מידע על מחיר

STS אתר רשמי

STS טוקניומיקה

STS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Beets Staked Sonic סֵמֶל

Beets Staked Sonic מחיר (STS)

לא רשום

1 STS ל USDמחיר חי:

$0.311871
$0.311871$0.311871
-12.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Beets Staked Sonic (STS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:59:37 (UTC+8)

Beets Staked Sonic (STS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.311823
$ 0.311823$ 0.311823
24 שעות נמוך
$ 0.354945
$ 0.354945$ 0.354945
גבוה 24 שעות

$ 0.311823
$ 0.311823$ 0.311823

$ 0.354945
$ 0.354945$ 0.354945

$ 0.990411
$ 0.990411$ 0.990411

$ 0.254052
$ 0.254052$ 0.254052

-2.27%

-11.15%

-7.45%

-7.45%

Beets Staked Sonic (STS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.311873. במהלך 24 השעות האחרונות, STS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.311823 לבין שיא של $ 0.354945, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.990411, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.254052.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STS השתנה ב -2.27% במהלך השעה האחרונה, -11.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Beets Staked Sonic (STS) מידע שוק

$ 85.55M
$ 85.55M$ 85.55M

--
----

$ 85.55M
$ 85.55M$ 85.55M

274.33M
274.33M 274.33M

274,325,308.0904283
274,325,308.0904283 274,325,308.0904283

שווי השוק הנוכחי של Beets Staked Sonic הוא $ 85.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STS הוא 274.33M, עם היצע כולל של 274325308.0904283. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.55M.

Beets Staked Sonic (STS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Beets Staked Sonicל USDהיה $ -0.0391597396208725.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeets Staked Sonic ל USDהיה . $ -0.0315174799.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeets Staked Sonic ל USDהיה $ +0.0042210139.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Beets Staked Sonicל USDהיה $ -0.1495303925241875.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0391597396208725-11.15%
30 ימים$ -0.0315174799-10.10%
60 ימים$ +0.0042210139+1.35%
90 ימים$ -0.1495303925241875-32.40%

מה זהBeets Staked Sonic (STS)

stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Beets Staked Sonic (STS) משאב

האתר הרשמי

Beets Staked Sonicתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Beets Staked Sonic (STS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Beets Staked Sonic (STS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Beets Staked Sonic.

בדוק את Beets Staked Sonic תחזית המחיר עכשיו‏!

STS למטבעות מקומיים

Beets Staked Sonic (STS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Beets Staked Sonic (STS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Beets Staked Sonic (STS)

כמה שווה Beets Staked Sonic (STS) היום?
החי STSהמחיר ב USD הוא 0.311873 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STS ל USD?
המחיר הנוכחי של STS ל USD הוא $ 0.311873. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Beets Staked Sonic?
שווי השוק של STS הוא $ 85.55M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STS?
ההיצע במחזור של STS הוא 274.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STS?
‏‏STS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.990411 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STS?
STS ‏‏רשם מחירATL של 0.254052 USD.
מהו נפח המסחר של STS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STS הוא -- USD.
האם STS יעלה השנה?
STS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:59:37 (UTC+8)

Beets Staked Sonic (STS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.