Bad Idea AI מחיר היום

מחיר Bad Idea AI (BAD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 58.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BAD ל USD הוא $ 0 לכל BAD.

Bad Idea AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 624,085, עם היצע במחזור של 684.79T BAD. ב‑24 השעות האחרונות, BAD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BAD נע ב +0.07% בשעה האחרונה ו +32.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bad Idea AI (BAD) מידע שוק

שווי שוק $ 624.09K$ 624.09K $ 624.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 755.95K$ 755.95K $ 755.95K אספקת מחזור 684.79T 684.79T 684.79T אספקה כוללת 829,474,084,319,129.0 829,474,084,319,129.0 829,474,084,319,129.0

שווי השוק הנוכחי של Bad Idea AI הוא $ 624.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAD הוא 684.79T, עם היצע כולל של 829474084319129.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 755.95K.