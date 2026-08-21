Azuma Coin מחיר היום

מחיר Azuma Coin (AZUM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AZUM ל USD הוא $ 0 לכל AZUM.

Azuma Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 155,809, עם היצע במחזור של 498.00M AZUM. ב‑24 השעות האחרונות, AZUM סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.086043, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AZUM נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.65.

Azuma Coin (AZUM) מידע שוק

שווי שוק $ 155.81K$ 155.81K $ 155.81K נפח (24 שעות) $ 3.65$ 3.65 $ 3.65 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 156.44K$ 156.44K $ 156.44K אספקת מחזור 498.00M 498.00M 498.00M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Azuma Coin הוא $ 155.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.65. ההיצע במחזור של AZUM הוא 498.00M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 156.44K.