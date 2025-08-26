עוד על AQUA

Atlantis AQUA Token סֵמֶל

Atlantis AQUA Token מחיר (AQUA)

לא רשום

1 AQUA ל USDמחיר חי:

$0.195754
$0.195754
-12.20%1D
USD
Atlantis AQUA Token (AQUA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:33:12 (UTC+8)

Atlantis AQUA Token (AQUA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.194121
24 שעות נמוך
$ 0.223395
גבוה 24 שעות

$ 0.194121
$ 0.223395
$ 0.680278
$ 0.194121
-0.35%

-12.25%

-17.82%

-17.82%

Atlantis AQUA Token (AQUA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.195754. במהלך 24 השעות האחרונות, AQUA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.194121 לבין שיא של $ 0.223395, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AQUAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.680278, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.194121.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AQUA השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -12.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Atlantis AQUA Token (AQUA) מידע שוק

$ 341.47K
--
$ 520.85K
1.74M
2,660,743.804634045
שווי השוק הנוכחי של Atlantis AQUA Token הוא $ 341.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AQUA הוא 1.74M, עם היצע כולל של 2660743.804634045. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 520.85K.

Atlantis AQUA Token (AQUA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Atlantis AQUA Tokenל USDהיה $ -0.027341234964646.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAtlantis AQUA Token ל USDהיה . $ -0.1076711990.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAtlantis AQUA Token ל USDהיה $ -0.1034187174.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Atlantis AQUA Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.027341234964646-12.25%
30 ימים$ -0.1076711990-55.00%
60 ימים$ -0.1034187174-52.83%
90 ימים$ 0--

מה זהAtlantis AQUA Token (AQUA)

Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model.

Atlantis AQUA Token (AQUA) משאב

האתר הרשמי

Atlantis AQUA Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Atlantis AQUA Token (AQUA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Atlantis AQUA Token (AQUA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Atlantis AQUA Token.

בדוק את Atlantis AQUA Token תחזית המחיר עכשיו‏!

AQUA למטבעות מקומיים

Atlantis AQUA Token (AQUA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Atlantis AQUA Token (AQUA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AQUA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Atlantis AQUA Token (AQUA)

כמה שווה Atlantis AQUA Token (AQUA) היום?
החי AQUAהמחיר ב USD הוא 0.195754 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AQUA ל USD?
המחיר הנוכחי של AQUA ל USD הוא $ 0.195754. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Atlantis AQUA Token?
שווי השוק של AQUA הוא $ 341.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AQUA?
ההיצע במחזור של AQUA הוא 1.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AQUA?
‏‏AQUA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.680278 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AQUA?
AQUA ‏‏רשם מחירATL של 0.194121 USD.
מהו נפח המסחר של AQUA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AQUA הוא -- USD.
האם AQUA יעלה השנה?
AQUA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AQUA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:33:12 (UTC+8)

