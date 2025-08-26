Atlantis AQUA Token (AQUA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.194121 $ 0.194121 $ 0.194121 24 שעות נמוך $ 0.223395 $ 0.223395 $ 0.223395 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.194121$ 0.194121 $ 0.194121 גבוה 24 שעות $ 0.223395$ 0.223395 $ 0.223395 שיא כל הזמנים $ 0.680278$ 0.680278 $ 0.680278 המחיר הנמוך ביותר $ 0.194121$ 0.194121 $ 0.194121 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.35% שינוי מחיר (1D) -12.25% שינוי מחיר (7D) -17.82% שינוי מחיר (7D) -17.82%

Atlantis AQUA Token (AQUA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.195754. במהלך 24 השעות האחרונות, AQUA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.194121 לבין שיא של $ 0.223395, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AQUAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.680278, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.194121.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AQUA השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -12.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Atlantis AQUA Token (AQUA) מידע שוק

שווי שוק $ 341.47K$ 341.47K $ 341.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 520.85K$ 520.85K $ 520.85K אספקת מחזור 1.74M 1.74M 1.74M אספקה כוללת 2,660,743.804634045 2,660,743.804634045 2,660,743.804634045

שווי השוק הנוכחי של Atlantis AQUA Token הוא $ 341.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AQUA הוא 1.74M, עם היצע כולל של 2660743.804634045. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 520.85K.