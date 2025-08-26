AMATERASU OMIKAMI מחיר (OMIKAMI)
AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02130891. במהלך 24 השעות האחרונות, OMIKAMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02111477 לבין שיא של $ 0.0235767, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OMIKAMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.274171, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00141419.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OMIKAMI השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -5.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-59.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של AMATERASU OMIKAMI הוא $ 21.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OMIKAMI הוא 999.59M, עם היצע כולל של 999592216.6089. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.30M.
במהלך היום, השינוי במחיר של AMATERASU OMIKAMIל USDהיה $ -0.00127713947986167.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAMATERASU OMIKAMI ל USDהיה . $ -0.0013607827.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAMATERASU OMIKAMI ל USDהיה $ +0.0089726748.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AMATERASU OMIKAMIל USDהיה $ -0.000455481793012237.
What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions.
