עוד על OMIKAMI

OMIKAMI מידע על מחיר

OMIKAMI מסמך לבן

OMIKAMI אתר רשמי

OMIKAMI טוקניומיקה

OMIKAMI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

AMATERASU OMIKAMI סֵמֶל

AMATERASU OMIKAMI מחיר (OMIKAMI)

לא רשום

1 OMIKAMI ל USDמחיר חי:

$0.0213043
$0.0213043$0.0213043
-5.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:54:56 (UTC+8)

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02111477
$ 0.02111477$ 0.02111477
24 שעות נמוך
$ 0.0235767
$ 0.0235767$ 0.0235767
גבוה 24 שעות

$ 0.02111477
$ 0.02111477$ 0.02111477

$ 0.0235767
$ 0.0235767$ 0.0235767

$ 0.274171
$ 0.274171$ 0.274171

$ 0.00141419
$ 0.00141419$ 0.00141419

-0.45%

-5.65%

-59.88%

-59.88%

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02130891. במהלך 24 השעות האחרונות, OMIKAMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02111477 לבין שיא של $ 0.0235767, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OMIKAMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.274171, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00141419.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OMIKAMI השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -5.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-59.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) מידע שוק

$ 21.30M
$ 21.30M$ 21.30M

--
----

$ 21.30M
$ 21.30M$ 21.30M

999.59M
999.59M 999.59M

999,592,216.6089
999,592,216.6089 999,592,216.6089

שווי השוק הנוכחי של AMATERASU OMIKAMI הוא $ 21.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OMIKAMI הוא 999.59M, עם היצע כולל של 999592216.6089. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.30M.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AMATERASU OMIKAMIל USDהיה $ -0.00127713947986167.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAMATERASU OMIKAMI ל USDהיה . $ -0.0013607827.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAMATERASU OMIKAMI ל USDהיה $ +0.0089726748.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AMATERASU OMIKAMIל USDהיה $ -0.000455481793012237.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00127713947986167-5.65%
30 ימים$ -0.0013607827-6.38%
60 ימים$ +0.0089726748+42.11%
90 ימים$ -0.000455481793012237-2.09%

מה זהAMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

AMATERASU OMIKAMIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AMATERASU OMIKAMI.

בדוק את AMATERASU OMIKAMI תחזית המחיר עכשיו‏!

OMIKAMI למטבעות מקומיים

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OMIKAMI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

כמה שווה AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) היום?
החי OMIKAMIהמחיר ב USD הוא 0.02130891 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OMIKAMI ל USD?
המחיר הנוכחי של OMIKAMI ל USD הוא $ 0.02130891. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AMATERASU OMIKAMI?
שווי השוק של OMIKAMI הוא $ 21.30M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OMIKAMI?
ההיצע במחזור של OMIKAMI הוא 999.59M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OMIKAMI?
‏‏OMIKAMI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.274171 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OMIKAMI?
OMIKAMI ‏‏רשם מחירATL של 0.00141419 USD.
מהו נפח המסחר של OMIKAMI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OMIKAMI הוא -- USD.
האם OMIKAMI יעלה השנה?
OMIKAMI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OMIKAMI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:54:56 (UTC+8)

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.