AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.02111477 גבוה 24 שעות $ 0.0235767 שיא כל הזמנים $ 0.274171 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00141419 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.45% שינוי מחיר (1D) -5.65% שינוי מחיר (7D) -59.88%

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02130891. במהלך 24 השעות האחרונות, OMIKAMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02111477 לבין שיא של $ 0.0235767, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OMIKAMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.274171, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00141419.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OMIKAMI השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -5.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-59.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) מידע שוק

שווי שוק $ 21.30M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.30M אספקת מחזור 999.59M אספקה כוללת 999,592,216.6089

שווי השוק הנוכחי של AMATERASU OMIKAMI הוא $ 21.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OMIKAMI הוא 999.59M, עם היצע כולל של 999592216.6089. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.30M.