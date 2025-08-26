עוד על ALPA

Alpaca City סֵמֶל

Alpaca City מחיר (ALPA)

לא רשום

1 ALPA ל USDמחיר חי:

$0.00839882
-3.40%1D
USD
Alpaca City (ALPA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:18:47 (UTC+8)

Alpaca City (ALPA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00803194
24 שעות נמוך
$ 0.00910073
גבוה 24 שעות

$ 0.00803194
$ 0.00910073
$ 1.97
$ 0.00186643
-0.47%

-3.46%

+0.25%

+0.25%

Alpaca City (ALPA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00839882. במהלך 24 השעות האחרונות, ALPA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00803194 לבין שיא של $ 0.00910073, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALPAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.97, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00186643.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALPA השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -3.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alpaca City (ALPA) מידע שוק

$ 89.84K
--
$ 207.59K
10.92M
25,238,468.98246788
שווי השוק הנוכחי של Alpaca City הוא $ 89.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALPA הוא 10.92M, עם היצע כולל של 25238468.98246788. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 207.59K.

Alpaca City (ALPA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Alpaca Cityל USDהיה $ -0.000301018031310243.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlpaca City ל USDהיה . $ +0.0004394245.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlpaca City ל USDהיה $ +0.0014464212.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Alpaca Cityל USDהיה $ +0.004386383951277888.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000301018031310243-3.46%
30 ימים$ +0.0004394245+5.23%
60 ימים$ +0.0014464212+17.22%
90 ימים$ +0.004386383951277888+109.32%

מה זהAlpaca City (ALPA)

DeFi meets Alpaca NFTs. Alpaca City is endeavoring to create a more accessible DeFi ecosystem by combining the power of yield farming and NFT.

Alpaca City (ALPA) משאב

האתר הרשמי

Alpaca Cityתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Alpaca City (ALPA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Alpaca City (ALPA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Alpaca City.

בדוק את Alpaca City תחזית המחיר עכשיו‏!

ALPA למטבעות מקומיים

Alpaca City (ALPA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Alpaca City (ALPA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALPA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Alpaca City (ALPA)

כמה שווה Alpaca City (ALPA) היום?
החי ALPAהמחיר ב USD הוא 0.00839882 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ALPA ל USD?
המחיר הנוכחי של ALPA ל USD הוא $ 0.00839882. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Alpaca City?
שווי השוק של ALPA הוא $ 89.84K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ALPA?
ההיצע במחזור של ALPA הוא 10.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ALPA?
‏‏ALPA השיג מחיר שיא (ATH) של 1.97 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ALPA?
ALPA ‏‏רשם מחירATL של 0.00186643 USD.
מהו נפח המסחר של ALPA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ALPA הוא -- USD.
האם ALPA יעלה השנה?
ALPA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ALPA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.