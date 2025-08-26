Alpaca City (ALPA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00803194 $ 0.00803194 $ 0.00803194 24 שעות נמוך $ 0.00910073 $ 0.00910073 $ 0.00910073 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00803194$ 0.00803194 $ 0.00803194 גבוה 24 שעות $ 0.00910073$ 0.00910073 $ 0.00910073 שיא כל הזמנים $ 1.97$ 1.97 $ 1.97 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00186643$ 0.00186643 $ 0.00186643 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.47% שינוי מחיר (1D) -3.46% שינוי מחיר (7D) +0.25% שינוי מחיר (7D) +0.25%

Alpaca City (ALPA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00839882. במהלך 24 השעות האחרונות, ALPA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00803194 לבין שיא של $ 0.00910073, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALPAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.97, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00186643.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALPA השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -3.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alpaca City (ALPA) מידע שוק

שווי שוק $ 89.84K$ 89.84K $ 89.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 207.59K$ 207.59K $ 207.59K אספקת מחזור 10.92M 10.92M 10.92M אספקה כוללת 25,238,468.98246788 25,238,468.98246788 25,238,468.98246788

שווי השוק הנוכחי של Alpaca City הוא $ 89.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALPA הוא 10.92M, עם היצע כולל של 25238468.98246788. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 207.59K.