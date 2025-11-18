Abbott xStock מחיר היום

מחיר Abbott xStock (ABTX) בזמן אמת היום הוא $ 129.46, עם שינוי של 0.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ABTX ל USD הוא $ 129.46 לכל ABTX.

Abbott xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 162,052, עם היצע במחזור של 1.25K ABTX. ב‑24 השעות האחרונות, ABTX סחר בין $ 129.26 (נמוך) ל $ 131.78 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1,994.74, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 122.32.

ביצועים לטווח קצר, ABTX נע ב -0.35% בשעה האחרונה ו +2.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Abbott xStock (ABTX) מידע שוק

שווי שוק $ 162.05K$ 162.05K $ 162.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M אספקת מחזור 1.25K 1.25K 1.25K אספקה כוללת 24,126.70743868413 24,126.70743868413 24,126.70743868413

שווי השוק הנוכחי של Abbott xStock הוא $ 162.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ABTX הוא 1.25K, עם היצע כולל של 24126.70743868413. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.13M.