OIL(BRENT) מחיר היום

מחיר OIL(BRENT) (OIL(BRENT)) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OIL(BRENT) ל ILS הוא -- לכל OIL(BRENT).

OIL(BRENT) כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- OIL(BRENT). ב‑24 השעות האחרונות, OIL(BRENT) סחר בין -- (נמוך) ל -- (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, OIL(BRENT) נע ב -- בשעה האחרונה ו -- ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OIL(BRENT) (OIL(BRENT)) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של OIL(BRENT) הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OIL(BRENT) הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.