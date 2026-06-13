MeowCat מחיר היום

מחיר MeowCat (MEOW) בזמן אמת היום הוא $ 0,000082, עם שינוי של 0,90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEOW ל USD הוא $ 0,000082 לכל MEOW.

MeowCat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8 199,69, עם היצע במחזור של 100,00M MEOW. ב‑24 השעות האחרונות, MEOW סחר בין $ 0,00008102 (נמוך) ל $ 0,00008306 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0,203246, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0,00007914.

ביצועים לטווח קצר, MEOW נע ב +0,17% בשעה האחרונה ו -2,73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8,95.

MeowCat (MEOW) מידע שוק

שווי שוק $ 8,20K$ 8,20K $ 8,20K נפח (24 שעות) $ 8,95$ 8,95 $ 8,95 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8,20K$ 8,20K $ 8,20K אספקת מחזור 100,00M 100,00M 100,00M אספקה כוללת 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

שווי השוק הנוכחי של MeowCat הוא $ 8,20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8,95. ההיצע במחזור של MEOW הוא 100,00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8,20K.