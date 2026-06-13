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מחיר MeowCat בזמן אמת היום הוא 0,000082 USD.MEOW שווי השוק הוא 8 199,69 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר MEOW ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר MeowCat בזמן אמת היום הוא 0,000082 USD.MEOW שווי השוק הוא 8 199,69 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר MEOW ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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MeowCat מחיר (MEOW)

לא רשום

1 MEOW ל USDמחיר חי:

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-0,80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
MeowCat (MEOW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-06-13 12:59:49 (UTC+8)

MeowCat מחיר היום

מחיר MeowCat (MEOW) בזמן אמת היום הוא $ 0,000082, עם שינוי של 0,90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEOW ל USD הוא $ 0,000082 לכל MEOW.

MeowCat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8 199,69, עם היצע במחזור של 100,00M MEOW. ב‑24 השעות האחרונות, MEOW סחר בין $ 0,00008102 (נמוך) ל $ 0,00008306 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0,203246, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0,00007914.

ביצועים לטווח קצר, MEOW נע ב +0,17% בשעה האחרונה ו -2,73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8,95.

MeowCat (MEOW) מידע שוק

$ 8,20K
$ 8,20K$ 8,20K

$ 8,95
$ 8,95$ 8,95

$ 8,20K
$ 8,20K$ 8,20K

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

שווי השוק הנוכחי של MeowCat הוא $ 8,20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8,95. ההיצע במחזור של MEOW הוא 100,00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8,20K.

MeowCat היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0,00008102
$ 0,00008102$ 0,00008102
24 שעות נמוך
$ 0,00008306
$ 0,00008306$ 0,00008306
גבוה 24 שעות

$ 0,00008102
$ 0,00008102$ 0,00008102

$ 0,00008306
$ 0,00008306$ 0,00008306

$ 0,203246
$ 0,203246$ 0,203246

$ 0,00007914
$ 0,00007914$ 0,00007914

+0,17%

-0,89%

-2,73%

-2,73%

MeowCat (MEOW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MeowCatל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMeowCat ל USDהיה . $ -0,0000272857.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMeowCat ל USDהיה $ -0,0000201440.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MeowCatל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0,89%
30 ימים$ -0,0000272857-33,27%
60 ימים$ -0,0000201440-24,56%
90 ימים$ 0--

תחזית מחיר עבור MeowCat

MeowCat (MEOW) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MEOW הוא $ -- עם 0,00% שיעור צמיחה.
MeowCat (MEOW) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של MeowCat עשוי לראות צמיחה של 0,00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
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קטגוריה :

Avalanche EcosystemCat-ThemedMeme

אודות MeowCat

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-06-13 12:59:49 (UTC+8)

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זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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