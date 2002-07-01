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برترین توکن‌ های شرط بندی مایع بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش شرط بندی مایع را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,884.42
+0.05%
+0.25%
-1.81%
$ 16.93B
$ 28.37
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,337.45
+0.07%
+0.00%
-1.78%
$ 8.72B
$ 1.34M
3
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,076.27
+0.04%
+0.00%
-1.65%
$ 6.99B
$ 529.15K
4
Staked TRX
Staked TRX
STRX
$ 0.421004
0.00%
0.00%
-2.09%
$ 3.14B
$ 245.67K
5
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 63,293
0.00%
--
-3.85%
$ 883.33M
$ 153.94
6
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,022.97
+0.04%
+0.00%
-1.91%
$ 863.75M
$ 21.56K
7
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 58.25
-0.05%
+0.01%
+4.65%
$ 798.52M
$ 2.63M
8
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 84.95
+0.12%
+0.01%
-1.59%
$ 767.61M
$ 221.07K
9
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 97.81
+0.04%
+0.01%
-1.55%
$ 754.83M
$ 6.93M
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,196.87
+0.10%
+0.00%
-1.93%
$ 703.46M
$ 843.05K
11
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,114.58
+0.01%
+0.01%
-4.19%
$ 606.15M
$ 20.43K
12
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,062.82
+0.02%
+0.00%
-1.86%
$ 446.78M
$ 386.34K
13
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 90.87
+0.04%
+0.01%
-1.58%
$ 392.10M
$ 2.07M
14
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,140.6
+0.03%
+0.00%
-1.71%
$ 352.80M
$ 4.75M
15
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,001.61
+0.08%
+0.00%
-1.85%
$ 284.64M
$ 70.68K
16
JITO
JITO
JTO
$ 0.5816
0.00%
+4.08%
+10.87%
$ 280.95M
$ 113.48K
17
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3011
0.00%
+1.63%
+3.89%
$ 252.26M
$ 337.45K
18
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.313
+0.31%
+1.86%
-4.43%
$ 224.70M
$ 119.84K
19
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 91.31
+0.12%
+0.01%
-1.52%
$ 212.11M
$ 210.86
20
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,694
+0.05%
+0.00%
-2.87%
$ 187.02M
$ 613.66
21
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 105.55
+0.05%
+0.01%
-1.61%
$ 178.25M
$ 433.93K
22
Stader ETHx
Stader ETHx
ETHX
$ 2,056.32
+0.08%
+0.00%
-1.79%
$ 163.35M
$ 10.19K
23
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 109.05
+0.10%
+0.01%
-1.62%
$ 154.54M
$ 61.38K
24
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.31
0.00%
+0.01%
-0.12%
$ 147.11M
$ 112.84K
25
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 82.56
+0.16%
+0.01%
-1.71%
$ 124.46M
$ 281.94K
26
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,878.21
+0.04%
+0.00%
-1.82%
$ 116.52M
$ 143.02K
27
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 103.12
+0.06%
+0.01%
-1.63%
$ 103.57M
$ 774.57
28
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 88.1
+0.17%
+0.01%
-1.79%
$ 101.32M
$ 740.10
29
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 88.02
+0.11%
+0.01%
-1.12%
$ 93.23M
$ 55.34K
30
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,037.54
+0.09%
+0.00%
-1.71%
$ 86.62M
$ 5.06K
31
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,185.74
+0.02%
+0.01%
-1.33%
$ 81.37M
$ 1.08K
32
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 89.2
+0.06%
+0.01%
-1.68%
$ 69.70M
$ 9.28K
33
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 98.92
+0.10%
+0.01%
-1.65%
$ 69.41M
$ 150.04K
34
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1,882.17
+0.07%
+0.00%
-1.86%
$ 68.64M
$ 217.51K
35
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
STUSDT
$ 0.998405
+0.02%
--
+1.91%
$ 62.79M
$ 71.44
36
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,337.67
-0.30%
0.00%
-2.34%
$ 48.59M
$ 1.57K
37
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.037
-0.37%
-0.16%
-4.74%
$ 44.11M
$ 55.87M
38
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 58.85
-0.07%
+0.01%
+4.60%
$ 41.71M
$ 552.00K
39
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00979
+0.51%
+1.32%
-23.70%
$ 36.89M
$ 5.77M
40
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.12972
-0.09%
+0.10%
+36.21%
$ 36.38M
$ 701.16K
41
SSV Token
SSV Token
SSV
$ 2.159
-0.23%
+2.85%
+1.50%
$ 35.36M
$ 24.28K
42
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003397
+0.47%
+1.61%
-6.09%
$ 34.07M
$ 16.42M
43
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.384
+0.22%
+0.88%
-10.29%
$ 31.03M
$ 50.35K
44
Super OETH
Super OETH
SUPEROETHB
$ 1,881.39
+0.10%
+0.00%
-2.17%
$ 28.50M
$ 37.65K
45
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2892
+0.52%
+1.47%
-9.92%
$ 25.64M
$ 196.97K
46
Swell Ethereum
Swell Ethereum
SWETH
$ 2,123.17
+0.18%
+0.00%
-1.60%
$ 24.66M
$ 10.60K
47
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0.733768
+0.26%
+0.00%
-2.19%
$ 24.16M
$ 20.18K
48
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
$ 0.05741
-0.07%
+1.56%
-9.57%
$ 23.49M
$ 996.43K
49
Lorenzo stBTC
Lorenzo stBTC
STBTC
$ 62,904
0.00%
--
-2.78%
$ 20.26M
$ 2.74K
50
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,318.49
+0.07%
+0.01%
-2.06%
$ 15.99M
$ 11.53K

سوالات متداول

توکن‌ های شرط بندی مایع چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های شرط بندی مایع به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 158 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $46.22B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن شرط بندی مایع چیست؟
در میان توکن‌ های دسته شرط بندی مایع که در MEXC رصد می‌شوند، توکن VOUCH با ثبت تغییر قیمتی 12.10% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن شرط بندی مایع در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 158 توکن از دسته شرط بندی مایع را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص شرط بندی مایع می‌توان به STETH, WSTETH, WBETH اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته شرط بندی مایع چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های شرط بندی مایع در حال حاضر حدود $46.22B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش شرط بندی مایع، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.