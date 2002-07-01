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برترین توکن‌ های توکن‌های سهام‌گذاری نقدشونده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش توکن‌های سهام‌گذاری نقدشونده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,884.42
+0.05%
+0.25%
-1.81%
$ 16.93B
$ 28.37
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,337.45
+0.07%
+0.00%
-1.78%
$ 8.72B
$ 1.34M
3
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,076.27
+0.04%
+0.00%
-1.65%
$ 6.99B
$ 529.15K
4
Staked TRX
Staked TRX
STRX
$ 0.421004
0.00%
0.00%
-2.09%
$ 3.14B
$ 245.67K
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 4.00M
6
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 63,293
0.00%
--
-3.85%
$ 883.33M
$ 153.94
7
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 58.25
-0.05%
+0.01%
+4.65%
$ 798.52M
$ 2.63M
8
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 84.95
+0.12%
+0.01%
-1.59%
$ 767.61M
$ 221.07K
9
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 97.81
+0.04%
+0.01%
-1.55%
$ 754.83M
$ 6.93M
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,196.87
+0.10%
+0.00%
-1.93%
$ 703.46M
$ 843.05K
11
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,335
+0.01%
+0.00%
-2.98%
$ 649.34M
$ 288.49K
12
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,114.58
+0.01%
+0.01%
-4.19%
$ 606.15M
$ 20.43K
13
Hastra PRIME
Hastra PRIME
PRIME
$ 1.054
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 551.69M
$ 6.15M
14
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,062.82
+0.02%
+0.00%
-1.86%
$ 446.78M
$ 386.34K
15
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 90.87
+0.04%
+0.01%
-1.58%
$ 392.10M
$ 2.07M
16
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.40M
$ 520.45K
17
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,140.6
+0.03%
+0.00%
-1.71%
$ 352.80M
$ 4.75M
18
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,001.61
+0.08%
+0.00%
-1.85%
$ 284.64M
$ 70.68K
19
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 91.31
+0.12%
+0.01%
-1.52%
$ 212.11M
$ 210.86
20
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 86.27
-0.35%
+0.01%
-4.75%
$ 211.20M
$ 1.20K
21
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,694
+0.05%
+0.00%
-2.87%
$ 187.02M
$ 613.66
22
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 105.55
+0.05%
+0.01%
-1.61%
$ 178.25M
$ 433.93K
23
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 56.93
-0.07%
+0.01%
+4.63%
$ 169.69M
$ 12.18K
24
Stader ETHx
Stader ETHx
ETHX
$ 2,056.32
+0.08%
+0.00%
-1.79%
$ 163.35M
$ 10.19K
25
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 109.05
+0.10%
+0.01%
-1.62%
$ 154.54M
$ 61.38K
26
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.31
0.00%
+0.01%
-0.12%
$ 147.11M
$ 112.84K
27
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 82.56
+0.16%
+0.01%
-1.71%
$ 124.46M
$ 281.94K
28
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,878.21
+0.04%
+0.00%
-1.82%
$ 116.52M
$ 143.02K
29
Aster Staked BNB
Aster Staked BNB
ASBNB
$ 647.97
-0.02%
+0.01%
+0.63%
$ 113.78M
$ 2.13K
30
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 103.12
+0.06%
+0.01%
-1.63%
$ 103.57M
$ 774.57
31
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
32
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 88.1
+0.17%
+0.01%
-1.79%
$ 101.32M
$ 740.10
33
Staked Cap USD
Staked Cap USD
STCUSD
$ 1.075
0.00%
0.00%
+0.47%
$ 97.86M
--
34
Ethena Staked ENA
Ethena Staked ENA
SENA
$ 0.085678
-0.03%
+0.01%
-2.62%
$ 95.01M
$ 60.86K
35
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 88.02
+0.11%
+0.01%
-1.12%
$ 93.23M
$ 55.34K
36
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,185.74
+0.02%
+0.01%
-1.33%
$ 81.37M
$ 1.08K
37
Saturn sUSDat
Saturn sUSDat
SUSDAT
$ 0.962407
0.00%
-0.00%
-0.98%
$ 77.67M
$ 1.62M
38
DFDV Staked SOL
DFDV Staked SOL
DFDVSOL
$ 82.6
+0.11%
+0.01%
-1.48%
$ 74.91M
$ 3.45
39
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 89.2
+0.06%
+0.01%
-1.68%
$ 69.70M
$ 9.28K
40
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 98.92
+0.10%
+0.01%
-1.65%
$ 69.41M
$ 150.04K
41
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1,882.17
+0.07%
+0.00%
-1.86%
$ 68.64M
$ 217.51K
42
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
STUSDT
$ 0.998405
+0.02%
--
+1.91%
$ 62.79M
$ 71.44
43
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,811
0.00%
-0.01%
-3.14%
$ 61.84M
$ 71.71
44
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 60.23M
$ 3.69K
45
Firelight Staked XRP
Firelight Staked XRP
STXRP
$ 0.999508
+0.04%
+0.00%
-3.62%
$ 56.76M
$ 13.55K
46
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,337.67
-0.30%
0.00%
-2.34%
$ 48.59M
$ 1.57K
47
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 44.61M
$ 51.23K
48
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 58.85
-0.07%
+0.01%
+4.60%
$ 41.71M
$ 552.00K
49
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.59M
$ 57.18K
50
Kinetiq Markets HYPE
Kinetiq Markets HYPE
KMHYPE
$ 58.05
-0.05%
+0.01%
+4.67%
$ 34.31M
$ 12.35

سوالات متداول

توکن‌ های توکن‌های سهام‌گذاری نقدشونده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های توکن‌های سهام‌گذاری نقدشونده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 169 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $48.50B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن توکن‌های سهام‌گذاری نقدشونده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته توکن‌های سهام‌گذاری نقدشونده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن VPLS با ثبت تغییر قیمتی 10.90% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن توکن‌های سهام‌گذاری نقدشونده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 169 توکن از دسته توکن‌های سهام‌گذاری نقدشونده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص توکن‌های سهام‌گذاری نقدشونده می‌توان به STETH, WSTETH, WBETH اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته توکن‌های سهام‌گذاری نقدشونده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های توکن‌های سهام‌گذاری نقدشونده در حال حاضر حدود $48.50B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش توکن‌های سهام‌گذاری نقدشونده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.