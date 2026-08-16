قیمت امروز Wrapped Canton Coin

قیمت لحظه‌ ای Wrapped Canton Coin (WCC) در حال حاضر برابر با $ 0.097742 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WCC به USD برابر با $ 0.097742 برای هر WCC می‌ باشد.

توکن Wrapped Canton Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 395,197 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.04M WCC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WCC در بازه‌ ای بین $ 0.095097 (حداقل) و $ 0.112038 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.774895 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.082287 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WCC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +1.45% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.38K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped Canton Coin (WCC)

ارزش بازار $ 395.20K$ 395.20K $ 395.20K حجم (24 ساعته) $ 1.38K$ 1.38K $ 1.38K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 395.20K$ 395.20K $ 395.20K سرمایه در گردش 4.04M 4.04M 4.04M عرضه کل 4,043,280.315273074 4,043,280.315273074 4,043,280.315273074

ارزش بازار فعلی Wrapped Canton Coin برابر است با $ 395.20K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.38K. عرضه در گردش WCC برابر است با 4.04M، و عرضه کل آن 4043280.315273074 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 395.20K است.