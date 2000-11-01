خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های توکن‌های بسته‌بندی‌شده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش توکن‌های بسته‌بندی‌شده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,147.95
-0.03%
+0.28%
-2.67%
$ 1.27T
$ 2.96K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,884.59
-0.01%
+0.18%
-1.42%
$ 227.46B
$ 24.37K
3
Solana
Solana
SOL
$ 75.55
-0.05%
+0.34%
-1.02%
$ 43.87B
$ 191.73K
4
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,338.24
-0.02%
+0.00%
-1.46%
$ 8.72B
$ 1.33M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,164.74
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
6
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,076.28
-0.04%
+0.00%
-1.33%
$ 6.99B
$ 488.57K
7
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,033
-0.03%
+0.00%
-2.80%
$ 6.13B
$ 95.23M
8
WETH
WETH
WETH
$ 1,883.12
-0.01%
+0.00%
-1.46%
$ 4.18B
$ 130.60M
9
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.0996
+0.29%
+1.84%
-1.73%
$ 3.84B
$ 2.39M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,068.96
+0.21%
+1.23%
-2.46%
$ 3.38B
$ 0.09
11
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.331439
+0.08%
+0.00%
+1.07%
$ 1.38B
$ 21.34M
12
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 607.58
-0.13%
+0.00%
+4.04%
$ 1.07B
$ 207.28M
13
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 75.55
+0.01%
+0.01%
-0.94%
$ 971.58M
$ 192.84M
14
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
--
+13,861.74%
$ 858.46M
$ 172.53
15
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63,005
-0.02%
+0.00%
-2.82%
$ 461.71M
$ 219.75K
16
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,141.34
-0.05%
+0.00%
-1.35%
$ 352.94M
$ 4.72M
17
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 63,087
-0.02%
+0.00%
-3.15%
$ 341.49M
$ 315.61
18
GTETH
GTETH
GTETH
$ 1,881.88
-0.08%
+0.00%
-1.36%
$ 336.65M
$ 52.56K
19
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 57.01
-0.05%
+0.02%
+5.69%
$ 334.68M
$ 28.84M
20
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0.00594936
-0.02%
0.00%
-2.17%
$ 275.71M
$ 1.32M
21
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.0000485
+0.31%
+2.12%
-0.71%
$ 270.66M
$ 2.19B
22
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 63,297
-0.07%
+0.00%
-2.71%
$ 219.11M
$ 62.82K
23
Binance Wrapped BTC
Binance Wrapped BTC
BBTC
$ 63,031
0.00%
+0.00%
-2.78%
$ 182.79M
$ 40.24K
24
Hastra Wrapped YLDS
Hastra Wrapped YLDS
WYLDS
$ 0.994088
0.00%
--
-0.59%
$ 170.75M
$ 264.64
25
Wrapped Aave Ethereum USDT
Wrapped Aave Ethereum USDT
WAETHUSDT
$ 1.17
0.00%
0.00%
+17.08%
$ 128.16M
$ 311.31K
26
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6.48
-0.15%
+0.01%
+0.93%
$ 126.67M
$ 29.03M
27
Coinbase Wrapped XRP
Coinbase Wrapped XRP
CBXRP
$ 1.002
-0.10%
+0.01%
-2.72%
$ 114.58M
$ 434.61K
28
Wrapped Pulse
Wrapped Pulse
WPLS
$ 1.036E-5
-2.63%
+12.30%
+6.91%
$ 88.99M
--
29
Wrapped FOGO
Wrapped FOGO
WFOGO
$ 0.00860728
+0.18%
+0.02%
-4.51%
$ 86.48M
$ 12.08K
30
Wrapped Aave Ethereum USDC
Wrapped Aave Ethereum USDC
WAETHUSDC
$ 0.999958
0.00%
--
0.00%
$ 71.35M
$ 3.29
31
Bitget Wrapped BTC
Bitget Wrapped BTC
BGBTC
$ 63,084
-0.05%
+0.01%
-2.75%
$ 62.07M
$ 21.53K
32
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 58.05M
--
33
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 1.003
-0.10%
+0.01%
-2.43%
$ 50.16M
$ 12.52K
34
$ 0.03586
0.00%
+0.53%
-3.11%
$ 42.56M
$ 12.13K
35
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1.031
0.00%
0.00%
0.00%
$ 40.68M
$ 387.88
36
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.076172
+0.08%
-0.00%
-0.48%
$ 36.09M
$ 939.94K
37
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 1,980.7
0.00%
-0.00%
-1.74%
$ 35.07M
$ 162.72
38
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2,249.01
-0.03%
--
-1.25%
$ 34.06M
$ 100.01
39
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.63
0.00%
+0.00%
+1.88%
$ 31.25M
$ 3.27M
40
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004924
+0.90%
+3.74%
-0.69%
$ 27.99M
$ 15.60M
41
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04773489
-0.49%
-0.01%
-0.16%
$ 27.21M
$ 254.80K
42
Wrapped DAG
Wrapped DAG
WDAG
$ 0.00654361
+0.31%
-0.02%
-4.06%
$ 24.29M
$ 7.18K
43
Wrapped TAO
Wrapped TAO
WTAO
$ 196.59
0.00%
-0.00%
-2.99%
$ 22.49M
$ 273.58K
44
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 106.03
+0.43%
-0.00%
+12.88%
$ 21.47M
$ 2.45M
45
Wrapped Aave Ethereum WETH
Wrapped Aave Ethereum WETH
WAETHWETH
$ 2,014.27
-0.01%
+0.00%
-1.30%
$ 19.98M
$ 36.28K
46
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.075419
0.00%
+0.01%
-2.86%
$ 19.60M
$ 2.15M
47
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0.199627
-0.20%
+0.01%
-15.61%
$ 19.51M
$ 4.35K
48
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 47.74
-0.73%
-0.04%
-5.05%
$ 19.29M
$ 3.58K
49
Wrapped XRP
Wrapped XRP
WXRP
$ 1.019
+2.12%
+0.01%
-1.64%
$ 18.28M
$ 10.44K
50
OKX Wrapped ETH
OKX Wrapped ETH
XETH
$ 1,882.66
+0.01%
+0.00%
-1.40%
$ 18.01M
$ 23.44K

سوالات متداول

توکن‌ های توکن‌های بسته‌بندی‌شده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های توکن‌های بسته‌بندی‌شده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 212 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1586.34B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن توکن‌های بسته‌بندی‌شده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته توکن‌های بسته‌بندی‌شده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن WPLS با ثبت تغییر قیمتی 12.30% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن توکن‌های بسته‌بندی‌شده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 212 توکن از دسته توکن‌های بسته‌بندی‌شده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص توکن‌های بسته‌بندی‌شده می‌توان به BTC, ETH, SOL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته توکن‌های بسته‌بندی‌شده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های توکن‌های بسته‌بندی‌شده در حال حاضر حدود $1586.34B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش توکن‌های بسته‌بندی‌شده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.