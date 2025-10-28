Wrapped Aave Base GHOWABASGHO چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Base GHO (USD)

ارزش Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wrapped Aave Base GHO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Base GHO را بررسی کنید!

WABASGHO به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO)

درک، توکنومیکس Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WABASGHO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) امروز Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WABASGHO به واحد USD برابر است با 1.028 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WABASGHO نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.028 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WABASGHO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped Aave Base GHO چقدر است؟ ارزش بازار WABASGHO برابر است با $ 12.84M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WABASGHO چقدر است؟ عرضه در گردش WABASGHO برابر است با 12.49M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WABASGHO چقدر بوده است؟ WABASGHO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.25 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WABASGHO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WABASGHO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.81731 USD رسید. حجم معاملات WABASGHO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WABASGHO برابر است با -- USD . آیا WABASGHO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WABASGHO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WABASGHO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO)