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برترین توکن‌ های توکن‌های Aave بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش توکن‌های Aave را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,882.25
+0.06%
+0.00%
-1.94%
$ 4.54B
--
2
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 86.46
-0.08%
+0.01%
-5.15%
$ 211.69M
$ 9.84K
3
Wrapped Aave Ethereum USDT
Wrapped Aave Ethereum USDT
WAETHUSDT
$ 1.17
0.00%
0.00%
+17.07%
$ 127.92M
$ 310.96K
4
Aave v3 cbETH
Aave v3 cbETH
ACBETH
$ 2,140.5
-0.03%
+0.00%
-2.07%
$ 106.43M
--
5
Wrapped Aave Ethereum USDC
Wrapped Aave Ethereum USDC
WAETHUSDC
$ 0.999958
0.00%
--
0.00%
$ 71.35M
$ 3.29
6
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1.031
0.00%
0.00%
0.00%
$ 40.68M
$ 387.86
7
Wrapped Aave Ethereum WETH
Wrapped Aave Ethereum WETH
WAETHWETH
$ 2,011.8
-0.09%
+0.00%
+4.51%
$ 19.96M
$ 36.24K
8
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 1,880.14
-0.09%
0.00%
-2.26%
$ 11.98M
--
9
Matic Aave Interest Bearing USDC
Matic Aave Interest Bearing USDC
MAUSDC
$ 1.15
0.00%
--
-0.86%
$ 6.62M
$ 15.47
10
Aave Polygon WETH
Aave Polygon WETH
AMWETH
$ 1,880.14
-0.09%
0.00%
-2.26%
$ 6.42M
--
11
Aave v3 LUSD
Aave v3 LUSD
ALUSD
$ 1.003
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 2.12M
--
12
Wrapped Aave Base USDC
Wrapped Aave Base USDC
WABASUSDC
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 1.06M
$ 739.88
13
Wrapped Aave Base GHO
Wrapped Aave Base GHO
WABASGHO
$ 1.052
+0.19%
-0.01%
-0.94%
$ 676.22K
$ 803.56
14
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH
WAETHLIDOWSTETH
$ 2,357.18
-0.06%
+0.02%
-1.70%
$ 521.03K
$ 46.34K
15
Aave v3 OP
Aave v3 OP
AOP
$ 0.085403
-0.12%
-0.00%
-5.30%
$ 331.37K
--
16
Wrapped Aave Arbitrum USDCn
Wrapped Aave Arbitrum USDCn
WAARBUSDCN
$ 1.18
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 256.01K
$ 13.95K
17
Aave v3 FRAX
Aave v3 FRAX
AFRAX
$ 0.991143
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 215.17K
--
18
Wrapped Aave Arbitrum WETH
Wrapped Aave Arbitrum WETH
WAARBWETH
$ 1,893.37
-0.09%
-0.05%
-7.79%
$ 157.57K
$ 17.99K
19
Wrapped Aave Base WETH
Wrapped Aave Base WETH
WABASWETH
$ 1,973.48
-0.09%
+0.00%
-2.17%
$ 123.11K
$ 18.78K
20
Wrapped Aave Arbitrum GHO
Wrapped Aave Arbitrum GHO
WAARBGHO
$ 1.11
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 103.66K
$ 37.41K
21
Wrapped Aave Arbitrum USDT
Wrapped Aave Arbitrum USDT
WAARBUSDT
$ 1.23
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 95.16K
$ 37.63K
22
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO
WAETHLIDOGHO
$ 1.039
0.00%
0.00%
+17.27%
$ 94.85K
$ 311.14K
23
Wrapped Aave Ethereum Lido WETH
Wrapped Aave Ethereum Lido WETH
WAETHLIDOWETH
$ 1,968.95
-0.05%
+0.02%
-1.71%
$ 92.80K
$ 55.39K
24
Wrapped Aave Arbitrum wstETH
Wrapped Aave Arbitrum wstETH
WAARBWSTETH
$ 2,191.45
-0.09%
-0.06%
-8.36%
$ 66.40K
$ 16.26K
25
Aave v3 BAL
Aave v3 BAL
ABAL
$ 0.105806
0.00%
-0.01%
-3.71%
$ 50.89K
--
26
Wrapped Aave Base wstETH
Wrapped Aave Base wstETH
WABASWSTETH
$ 2,358.37
-0.07%
+0.01%
-1.14%
$ 26.40K
$ 2.40
27
Wrapped Aave Base EURC
Wrapped Aave Base EURC
WABASEURC
$ 1.13
0.00%
-0.05%
-5.04%
$ 25.52K
$ 106.19
28
Wrapped Aave Gnosis wstETH
Wrapped Aave Gnosis wstETH
WAGNOWSTETH
$ 2,281.38
-0.09%
+0.00%
-2.22%
$ 9.14K
$ 4.65K

سوالات متداول

توکن‌ های توکن‌های Aave چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های توکن‌های Aave به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 28 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $5.15B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن توکن‌های Aave چیست؟
در میان توکن‌ های دسته توکن‌های Aave که در MEXC رصد می‌شوند، توکن WAETHLIDOWSTETH با ثبت تغییر قیمتی 0.02% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن توکن‌های Aave در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 28 توکن از دسته توکن‌های Aave را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص توکن‌های Aave می‌توان به AWETH, STKAAVE, WAETHUSDT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته توکن‌های Aave چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های توکن‌های Aave در حال حاضر حدود $5.15B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش توکن‌های Aave، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.