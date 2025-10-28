Wrapped Aave Arbitrum wstETHWAARBWSTETH چیست

پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Arbitrum wstETH (USD)

WAARBWSTETH به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) امروز Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WAARBWSTETH به واحد USD برابر است با 4,975.73 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WAARBWSTETH نسبت به USD چقدر است؟ $ 4,975.73 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WAARBWSTETH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped Aave Arbitrum wstETH چقدر است؟ ارزش بازار WAARBWSTETH برابر است با $ 1.34M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WAARBWSTETH چقدر است؟ عرضه در گردش WAARBWSTETH برابر است با 268.61 USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WAARBWSTETH چقدر بوده است؟ WAARBWSTETH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 6,078.71 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WAARBWSTETH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WAARBWSTETH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 4,345.68 USD رسید. حجم معاملات WAARBWSTETH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WAARBWSTETH برابر است با -- USD . آیا WAARBWSTETH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WAARBWSTETH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WAARBWSTETH مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH)