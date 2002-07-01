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برترین توکن‌ های اکوسیستم Arbitrum بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Arbitrum را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.001
-0.02%
+0.03%
+0.05%
$ 10.58B
$ 60.25K
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,164.34
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.559
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
5
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 62,985
+0.02%
+0.00%
-3.07%
$ 6.12B
$ 98.38M
6
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.73B
$ 588.60K
7
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,881.67
-0.03%
+0.00%
-2.04%
$ 4.54B
--
8
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
9
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998843
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 52.92M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,064.67
0.00%
+1.64%
-2.75%
$ 3.37B
$ 0.09
11
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999625
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.77B
$ 34.92M
12
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
13
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.07M
14
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.248
+0.03%
+1.53%
-20.08%
$ 2.02B
$ 94.80K
15
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 4.00M
16
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.63
-0.12%
+1.36%
-5.10%
$ 1.33B
$ 715.00
17
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002647
+0.11%
+0.19%
-9.16%
$ 1.10B
$ 23.44B
18
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.32M
19
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9547
-0.07%
+1.02%
+0.86%
$ 982.01M
$ 50.56K
20
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 63,293
0.00%
--
-3.85%
$ 883.33M
$ 153.94
21
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,022.97
+0.04%
+0.00%
-1.91%
$ 863.75M
$ 21.56K
22
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08433
-0.01%
+0.87%
-3.45%
$ 783.37M
$ 1.60M
23
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,196.87
+0.10%
+0.00%
-1.93%
$ 703.46M
$ 843.05K
24
GHO
GHO
GHO
$ 0.998447
+0.01%
0.00%
+0.05%
$ 697.91M
$ 807.22K
25
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998685
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 550.68M
$ 62.32K
26
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 62,672
+0.05%
+0.00%
-3.77%
$ 530.11M
$ 46.43
27
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.435
0.00%
+0.63%
-0.76%
$ 504.92M
$ 100.46K
28
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.999
-0.01%
-0.01%
+0.23%
$ 494.02M
$ 7.56K
29
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07351
-0.10%
+0.16%
-7.37%
$ 459.74M
$ 2.38M
30
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.4797
-0.23%
+6.97%
+23.51%
$ 420.52M
$ 8.26M
31
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 62,966
+0.01%
+0.00%
-2.91%
$ 409.55M
$ 8.08K
32
Curve
Curve
CRV
$ 0.2409
0.00%
+0.38%
+1.13%
$ 365.07M
$ 1.51M
33
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.40M
$ 520.45K
34
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,140.6
+0.03%
+0.00%
-1.71%
$ 352.80M
$ 4.75M
35
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9979
-0.01%
-0.01%
-0.06%
$ 336.77M
$ 18.55K
36
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,001.61
+0.08%
+0.00%
-1.85%
$ 284.64M
$ 70.68K
37
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,035
+0.03%
+0.00%
-2.89%
$ 283.35M
$ 447.81K
38
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.44
0.00%
-0.01%
-1.81%
$ 275.62M
$ 275.39K
39
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 103.82
+0.03%
+0.32%
-2.73%
$ 274.01M
$ 934.99
40
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.7865
-0.19%
+0.08%
-7.56%
$ 269.79M
$ 327.61K
41
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2998
0.00%
+1.63%
+3.89%
$ 252.26M
$ 337.45K
42
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.315
+0.31%
+1.86%
-4.43%
$ 224.70M
$ 119.84K
43
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998728
0.00%
0.00%
0.00%
$ 212.96M
$ 2.37M
44
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999115
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 212.73M
$ 1.59M
45
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002361
-0.04%
-0.42%
-4.84%
$ 207.67M
$ 98.71B
46
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.095
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 196.38M
$ 2.14M
47
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,694
+0.05%
+0.00%
-2.87%
$ 187.02M
$ 613.66
48
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999288
0.00%
0.00%
0.00%
$ 174.10M
$ 3.50M
49
$ 781.35
+0.03%
-0.03%
+0.75%
$ 169.15M
$ 76.18
50
Compound
Compound
COMP
$ 16.24
+0.31%
+0.87%
-2.40%
$ 162.40M
$ 3.47K

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Arbitrum چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Arbitrum به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 433 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $159.36B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Arbitrum چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Arbitrum که در MEXC رصد می‌شوند، توکن RCADE با ثبت تغییر قیمتی 40.40% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Arbitrum در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 433 توکن از دسته اکوسیستم Arbitrum را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Arbitrum می‌توان به USDC, USDS, WBTC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Arbitrum چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Arbitrum در حال حاضر حدود $159.36B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Arbitrum، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.