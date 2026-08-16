قیمت امروز Vladhood

قیمت لحظه‌ ای Vladhood (VLAD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VLAD به USD برابر با $ 0 برای هر VLAD می‌ باشد.

توکن Vladhood در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 128,599 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B VLAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VLAD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00248813 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VLAD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -12.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 18.42K رسیده است.

اطلاعات بازار Vladhood (VLAD)

ارزش بازار $ 128.60K$ 128.60K $ 128.60K حجم (24 ساعته) $ 18.42K$ 18.42K $ 18.42K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 128.60K$ 128.60K $ 128.60K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Vladhood برابر است با $ 128.60K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 18.42K. عرضه در گردش VLAD برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 128.60K است.