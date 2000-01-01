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برترین توکن‌ های Robinhood Chain Meme بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش Robinhood Chain Meme را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06991
-0.13%
-0.19%
+0.68%
$ 11.91B
$ 28.69M
2
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1371
-0.07%
-1.08%
-3.72%
$ 136.94M
$ 1.01M
3
DogBull
DogBull
DOGO
$ 0.072649
-0.08%
-0.03%
-3.55%
$ 73.38M
$ 3.93M
4
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0007966
-0.45%
+1.26%
-8.77%
$ 54.87M
$ 81.13M
5
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001019
0.00%
+1.90%
-3.51%
$ 42.78M
$ 489.26M
6
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009706
-0.04%
-0.24%
-5.92%
$ 37.97M
$ 681.72B
7
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.008941
+0.77%
-11.75%
-0.20%
$ 35.65M
$ 10.10M
8
MowCat
MowCat
MOW
$ 0.02918424
-0.01%
+0.48%
+45.31%
$ 29.18M
$ 6.68M
9
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010185
-0.87%
+2.69%
-20.06%
$ 23.68M
$ 57.94M
10
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000006024
-0.26%
-4.31%
+9.23%
$ 20.03M
$ 4.06T
11
Little John
Little John
JOHN
$ 0.01719516
0.00%
--
0.00%
$ 17.20M
$ 167.50M
12
What IF
What IF
IF
$ 0.01561134
-8.17%
+0.51%
+41.25%
$ 14.19M
$ 302.47K
13
Crude Cat
Crude Cat
CRUDECAT
$ 0.00727524
-0.01%
+0.25%
+32.30%
$ 2.82M
$ 25.24
14
LOXI
LOXI
LOXI
$ 0.00259802
+1.99%
-0.11%
+10.53%
$ 2.55M
$ 4.53K
15
Swappy
Swappy
SWAPPY
$ 0.00238172
-1.81%
+0.04%
+74.99%
$ 2.38M
$ 573.49K
16
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003116
+0.03%
-4.59%
-10.18%
$ 2.27M
$ 17.18B
17
Buy Button
Buy Button
BUY
$ 0.00125698
+4.70%
-0.25%
+24.74%
$ 1.15M
$ 72.76K
18
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 2.57E-6
+7.98%
-18.60%
-20.92%
$ 1.08M
--
19
Robin Hood
Robin Hood
FOX
$ 0.00098038
0.00%
+0.02%
+216.78%
$ 980.37K
$ 79.00
20
Liluni
Liluni
LILUNI
$ 0.00096658
+5.82%
+0.09%
-25.80%
$ 966.56K
$ 79.40K
21
The Stock Impaler
The Stock Impaler
STOCKIMPALER
$ 0.00080456
+2.06%
+0.09%
-26.51%
$ 794.09K
$ 14.54K
22
FIRE
FIRE
FIRE
$ 0.0005919
-9.28%
+0.28%
-21.81%
$ 581.53K
$ 46.68K
23
NASDANQ
NASDANQ
NASDANQ
$ 0.00054997
+0.63%
-0.23%
-8.43%
$ 549.97K
$ 11.52K
24
Throbbin
Throbbin
THROBBIN
$ 0.00052801
-2.77%
-0.31%
+110.56%
$ 499.66K
$ 959.99
25
NINEHOOD
NINEHOOD
NINEHOOD
$ 0.00040808
+7.09%
-0.23%
+18.66%
$ 405.75K
$ 129.37K
26
Tygr
Tygr
TYGR
$ 0.00042976
+6.48%
-0.08%
-14.81%
$ 392.83K
$ 15.42K
27
INTERN
INTERN
INTERN
$ 0.00037071
-0.04%
-0.23%
-68.33%
$ 370.71K
$ 53.64K
28
SLIPPY
SLIPPY
SLIPPY
$ 0.00031234
-3.38%
-0.13%
+18.52%
$ 312.35K
$ 24.33K
29
Dog on Wire
Dog on Wire
DOW
$ 0.00029005
-1.32%
-0.01%
+689.47%
$ 284.64K
$ 6.61K
30
this is not a website
this is not a website
WEBSITE
$ 0.0002719
+37.50%
+0.44%
+103.69%
$ 255.21K
$ 17.43
31
HOODIE
HOODIE
HOODIE
$ 2.38E-6
0.00%
-3.60%
-54.41%
$ 238.13K
--
32
Peeps
Peeps
PEEPS
$ 0.00023256
-1.94%
+0.02%
+4.63%
$ 232.52K
$ 1.24K
33
Cashcat Strategy
Cashcat Strategy
CATSTR
$ 0.00022876
-3.14%
-0.36%
-34.59%
$ 228.76K
$ 55.81K
34
Good In The Hood
Good In The Hood
GOOD
$ 0.00027638
-1.89%
-0.01%
-19.33%
$ 223.68K
$ 18.88K
35
Crypto Paradise
Crypto Paradise
SEAL
$ 0.00217817
+1.06%
-0.12%
+14.31%
$ 217.81K
$ 18.98K
36
The Office Dog
The Office Dog
YORK
$ 2.17E-6
0.00%
-0.10%
-6.47%
$ 217.14K
--
37
Copper pot of wealth
Copper pot of wealth
COOKWARE
$ 0.00023736
-0.06%
-0.15%
+126.14%
$ 211.64K
$ 28.74K
38
Pooch
Pooch
POOCH
$ 0.00021043
-18.40%
-0.24%
-49.72%
$ 210.39K
$ 4.31K
39
Cooper
Cooper
COOPER
$ 0.00020455
-0.06%
+0.09%
+253.83%
$ 199.14K
$ 23.12K
40
The Green Bull
The Green Bull
VLAD
$ 0.00019311
+0.03%
-0.00%
-8.51%
$ 193.11K
$ 170.60
41
Vibing Cat
Vibing Cat
VIBE CAT
$ 0.00021439
-0.01%
-0.05%
-14.00%
$ 189.80K
$ 324.71
42
URU
URU
URU
$ 0.0002921
+0.85%
-0.13%
-45.75%
$ 178.19K
$ 4.26K
43
watch it grow
watch it grow
SEEDCOIN
$ 0.00017555
+1.64%
-0.02%
-44.36%
$ 175.56K
$ 286.27
44
Apes Together Strong
Apes Together Strong
APES
$ 0.00016706
+0.01%
-0.07%
+14.31%
$ 167.06K
$ 1.20K
45
The Little Guy
The Little Guy
GUY
$ 0.00015742
+0.03%
+0.06%
-33.04%
$ 157.42K
$ 7.72K
46
Imagine
Imagine
IMAGINE
$ 0.00014407
-0.06%
+0.66%
+23.73%
$ 144.07K
$ 1.27K
47
Swole Doge
Swole Doge
SWOGE
$ 0.00014137
0.00%
-0.03%
-27.78%
$ 141.37K
$ 25.55
48
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001364
+0.59%
-11.55%
-6.48%
$ 135.59K
$ 384.47M
49
Baby Cash Cat
Baby Cash Cat
BABYCASHCAT
$ 0.00013326
-0.03%
+0.19%
-44.87%
$ 133.29K
$ 11.07K
50
ChowdLaunch
ChowdLaunch
CHWDR
$ 0.00013503
-0.62%
-0.00%
-55.73%
$ 132.91K
$ 4.64K

سوالات متداول

توکن‌ های Robinhood Chain Meme چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های Robinhood Chain Meme به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 123 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $12.43B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن Robinhood Chain Meme چیست؟
در میان توکن‌ های دسته Robinhood Chain Meme که در MEXC رصد می‌شوند، توکن MEOWOOD با ثبت تغییر قیمتی 191.30% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن Robinhood Chain Meme در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 123 توکن از دسته Robinhood Chain Meme را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص Robinhood Chain Meme می‌توان به DOGE, WIF, DOGO اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته Robinhood Chain Meme چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های Robinhood Chain Meme در حال حاضر حدود $12.43B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش Robinhood Chain Meme، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.