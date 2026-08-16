قیمت امروز The Audit Oracle

قیمت لحظه‌ ای The Audit Oracle (AUDIT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AUDIT به USD برابر با $ 0 برای هر AUDIT می‌ باشد.

توکن The Audit Oracle در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 68,963 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 407.37M AUDIT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AUDIT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AUDIT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.12 رسیده است.

اطلاعات بازار The Audit Oracle (AUDIT)

ارزش بازار $ 68.96K$ 68.96K $ 68.96K حجم (24 ساعته) $ 3.12$ 3.12 $ 3.12 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 169.29K$ 169.29K $ 169.29K سرمایه در گردش 407.37M 407.37M 407.37M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی The Audit Oracle برابر است با $ 68.96K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.12. عرضه در گردش AUDIT برابر است با 407.37M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 169.29K است.