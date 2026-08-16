قیمت امروز Staked Aave

قیمت لحظه‌ ای Staked Aave (STKAAVE) در حال حاضر برابر با $ 86.09 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STKAAVE به USD برابر با $ 86.09 برای هر STKAAVE می‌ باشد.

توکن Staked Aave در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 210,792,151 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.45M STKAAVE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STKAAVE در بازه‌ ای بین $ 85.81 (حداقل) و $ 87.07 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 205.25 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 44.13 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STKAAVE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.21% و در هفت روز اخیر به میزان -4.72% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.45K رسیده است.

اطلاعات بازار Staked Aave (STKAAVE)

ارزش بازار $ 210.79M$ 210.79M $ 210.79M حجم (24 ساعته) $ 4.45K$ 4.45K $ 4.45K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 210.79M$ 210.79M $ 210.79M سرمایه در گردش 2.45M 2.45M 2.45M عرضه کل 2,448,312.05631411 2,448,312.05631411 2,448,312.05631411

ارزش بازار فعلی Staked Aave برابر است با $ 210.79M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.45K. عرضه در گردش STKAAVE برابر است با 2.45M، و عرضه کل آن 2448312.05631411 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 210.79M است.