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برترین توکن‌ های اکوسیستم Ethereum بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Ethereum را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,885.4
+0.05%
+0.25%
-1.74%
$ 227.37B
$ 24.42K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999112
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 183.02B
$ 18.21B
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 610.51
0.00%
+0.63%
+1.00%
$ 82.30B
$ 11.17K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1.0044
+0.03%
+1.15%
-3.18%
$ 62.30B
$ 7.91M
6
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,885.31
+0.05%
+0.25%
-1.81%
$ 16.93B
$ 28.37
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 56.99
+0.04%
+1.49%
+5.74%
$ 14.47B
$ 6.70K
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07001
+0.16%
+0.32%
-0.04%
$ 11.93B
$ 28.97M
9
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0009
-0.02%
+0.03%
+0.05%
$ 10.58B
$ 60.25K
10
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,337.45
+0.07%
+0.00%
-1.78%
$ 8.72B
$ 1.34M
11
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 8.9
-0.34%
-0.03%
-8.34%
$ 8.19B
$ 1.16M
12
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,179.86
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
13
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,076.27
+0.04%
+0.00%
-1.65%
$ 6.99B
$ 529.15K
14
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 62,985
+0.02%
+0.00%
-3.07%
$ 6.12B
$ 98.38M
15
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.73B
$ 588.60K
16
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,881.67
-0.03%
+0.00%
-2.04%
$ 4.54B
--
17
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
18
USD1
USD1
USD1
$ 1
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 4.39B
$ 1.22M
19
WETH
WETH
WETH
$ 1,882.62
+0.07%
+0.00%
-1.81%
$ 4.18B
$ 138.50M
20
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09879
+0.41%
+1.26%
-3.50%
$ 3.81B
$ 2.39M
21
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.357
-0.07%
+1.65%
+1.65%
$ 3.63B
$ 466.28K
22
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999967
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.47B
$ 131.32M
23
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,064.67
0.00%
+1.64%
-2.75%
$ 3.37B
$ 0.09
24
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
25
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.495
-0.08%
+1.11%
-0.40%
$ 2.80B
$ 64.15K
26
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999625
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.77B
$ 34.92M
27
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
28
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.00000455
+0.11%
-0.11%
-2.76%
$ 2.68B
$ 105.35B
29
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,361.61
0.00%
+0.01%
+0.89%
$ 2.67B
$ 52.38
30
OKB
OKB
OKB
$ 105.892
-0.74%
-1.60%
+11.83%
$ 2.21B
$ 2.94K
31
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.07M
32
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04763
+0.15%
-0.81%
-1.08%
$ 2.14B
$ 1.76M
33
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6364
+0.01%
+0.78%
+0.74%
$ 2.13B
$ 215.21K
34
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.248
+0.03%
+1.53%
-20.08%
$ 2.02B
$ 94.80K
35
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,379.46
+0.01%
+0.03%
+0.94%
$ 2.00B
$ 108.05
36
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05685
+0.19%
+3.49%
+7.20%
$ 1.80B
$ 2.19M
37
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.72B
$ 74.66M
38
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001799
0.00%
-0.33%
-0.39%
$ 1.63B
$ 29.19B
39
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.32556
-0.01%
+0.50%
-8.32%
$ 1.58B
$ 373.62K
40
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4352
+0.09%
-1.83%
+2.40%
$ 1.44B
$ 142.17K
41
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 4.00M
42
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.331479
+0.09%
+0.00%
+1.08%
$ 1.38B
$ 21.28M
43
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9998
0.00%
-0.02%
+0.01%
$ 1.36B
$ 173.14
44
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.59
-0.12%
+1.36%
-5.10%
$ 1.33B
$ 715.00
45
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 21.80K
46
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.256
-0.40%
+0.72%
+2.28%
$ 1.25B
$ 90.26K
47
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05139
-0.47%
+0.92%
-3.96%
$ 1.20B
$ 1.11M
48
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3492
-0.11%
+3.57%
+10.52%
$ 1.19B
$ 1.10M
49
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.64934
-0.01%
-0.09%
+1.60%
$ 1.15B
$ 42.53K
50
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002649
+0.11%
+0.19%
-9.16%
$ 1.10B
$ 23.44B

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Ethereum چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Ethereum به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 2,982 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $866.99B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Ethereum چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Ethereum که در MEXC رصد می‌شوند، توکن DEVVE با ثبت تغییر قیمتی 432.06% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Ethereum در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 2,982 توکن از دسته اکوسیستم Ethereum را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Ethereum می‌توان به ETH, USDT, BNB اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Ethereum چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Ethereum در حال حاضر حدود $866.99B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Ethereum، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.