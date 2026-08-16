قیمت امروز Savings USDD

قیمت لحظه‌ ای Savings USDD (SUSDD) در حال حاضر برابر با $ 1.061 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SUSDD به USD برابر با $ 1.061 برای هر SUSDD می‌ باشد.

توکن Savings USDD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 250,011,719 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 235.66M SUSDD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SUSDD در بازه‌ ای بین $ 1.053 (حداقل) و $ 1.061 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.062 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.637557 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SUSDD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.61 رسیده است.

اطلاعات بازار Savings USDD (SUSDD)

ارزش بازار $ 250.01M$ 250.01M $ 250.01M حجم (24 ساعته) $ 10.61$ 10.61 $ 10.61 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 249.97M$ 249.97M $ 249.97M سرمایه در گردش 235.66M 235.66M 235.66M عرضه کل 235,624,778.720499 235,624,778.720499 235,624,778.720499

ارزش بازار فعلی Savings USDD برابر است با $ 250.01M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.61. عرضه در گردش SUSDD برابر است با 235.66M، و عرضه کل آن 235624778.720499 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 249.97M است.