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برترین توکن‌ های استیبل کوین بازده‌دار بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش استیبل کوین بازده‌دار را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.73B
$ 588.80K
2
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 894.00K
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 3.97M
4
BFUSD
BFUSD
BFUSD
$ 0.999035
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 1.32B
$ 1.29M
5
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.37M
6
syrupUSDT
syrupUSDT
SYRUPUSDT
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 430.03M
$ 130.77K
7
OnRe Tokenized Reinsurance
OnRe Tokenized Reinsurance
ONYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 261.15M
$ 1.58M
8
Savings USDD
Savings USDD
SUSDD
$ 1.054
0.00%
-0.00%
-0.38%
$ 248.64M
$ 138.47
9
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.095
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 196.39M
$ 2.13M
10
Spark USDC
Spark USDC
SUSDC
$ 1.1
0.00%
--
0.00%
$ 185.92M
$ 4.52
11
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999301
0.00%
0.00%
0.00%
$ 174.09M
$ 3.53M
12
apyUSD
apyUSD
APYUSD
$ 1.3
0.00%
-0.01%
-2.26%
$ 173.28M
$ 1.52M
13
Savings Dai
Savings Dai
SDAI
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 167.35M
$ 140.02K
14
syrupUSDG
syrupUSDG
SYRUPUSDG
$ 1.007
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 114.38M
$ 76.86K
15
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
16
Steakhouse USDC V2
Steakhouse USDC V2
STEAKUSDC
$ 1.027
-0.10%
0.00%
0.00%
$ 102.03M
--
17
Gauntlet USDC PRIME V2
Gauntlet USDC PRIME V2
GTUSDCP
$ 1.03
-0.10%
0.00%
0.00%
$ 71.57M
--
18
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.26M
--
19
Steakhouse USDT V2
Steakhouse USDT V2
STEAKUSDT
$ 1.021
-0.10%
0.00%
+0.10%
$ 62.93M
--
20
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 60.23M
$ 3.69K
21
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 56.03M
$ 663.96
22
Savings xDAI
Savings xDAI
SDAI
$ 1.24
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 53.56M
$ 1.13K
23
USDu
USDu
USDU
$ 0.997566
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 52.80M
$ 18.37K
24
InfiniFi USD
InfiniFi USD
IUSD
$ 0.99977
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 52.35M
$ 1.72K
25
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.999256
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 50.90M
$ 3.14K
26
Tori Staked trUSD
Tori Staked trUSD
STRUSD
$ 1.014
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 45.58M
$ 315.14K
27
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 44.60M
$ 50.99K
28
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.59M
$ 63.02K
29
Steakhouse Confidential Prime USDC
Steakhouse Confidential Prime USDC
STEAKCUSDC
$ 1.014
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 34.13M
--
30
Staked USN
Staked USN
SUSN
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 31.92M
$ 20.04K
31
Lido EarnUSD
Lido EarnUSD
EARNUSD
$ 1.024
0.00%
0.00%
0.00%
$ 27.57M
--
32
Galaxy USDT Quality
Galaxy USDT Quality
ETH:GUSDTQ
$ 1.01
0.00%
0.00%
0.00%
$ 27.51M
--
33
Savings crvUSD
Savings crvUSD
SCRVUSD
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 17.20M
$ 330.77K
34
GAIB sAID
GAIB sAID
SAID
$ 0.64483
0.00%
--
0.00%
$ 11.71M
$ 3.87
35
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
--
0.00%
$ 10.86M
--
36
Yield Optimizer USD
Yield Optimizer USD
YOUSD
$ 1.06
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 9.64M
--
37
Wrapped iTRY
Wrapped iTRY
WITRY
$ 0.02376147
0.00%
+0.00%
+0.22%
$ 8.75M
--
38
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.18M
--
39
sDOLA
sDOLA
SDOLA
$ 1.41
0.00%
0.00%
+0.71%
$ 7.89M
$ 106.42K
40
USP Yield Optimized Stablecoin
USP Yield Optimized Stablecoin
USP
$ 1.11
0.00%
-0.00%
-0.89%
$ 7.79M
$ 216.66K
41
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 5.09M
--
42
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.022
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.27M
--
43
Gauntlet USDT PRIME V2
Gauntlet USDT PRIME V2
GTUSDTP
$ 1.019
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.12M
--
44
Hyperbeat USDT
Hyperbeat USDT
HBUSDT
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.08M
$ 2.38K
45
YieldFi vyUSD
YieldFi vyUSD
VYUSD
$ 0.923628
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.07M
--
46
Aster Staked USDF
Aster Staked USDF
ASUSDF
$ 1.062
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.96M
$ 20.69
47
evaUSDT
evaUSDT
EVAUSDT
$ 0.997927
0.00%
0.00%
-0.08%
$ 2.93M
$ 3.93K
48
limUSD
limUSD
LIMUSD
$ 1.011
+0.10%
-0.00%
-0.79%
$ 2.63M
$ 827.94
49
evaUSDC
evaUSDC
EVAUSDC
$ 1.002
0.00%
--
0.00%
$ 2.50M
$ 50.85
50
International Stable Currency
International Stable Currency
ISC
$ 2.21
+0.45%
0.00%
-0.45%
$ 2.46M
$ 96.67

سوالات متداول

توکن‌ های استیبل کوین بازده‌دار چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های استیبل کوین بازده‌دار به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 73 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $13.71B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن استیبل کوین بازده‌دار چیست؟
در میان توکن‌ های دسته استیبل کوین بازده‌دار که در MEXC رصد می‌شوند، توکن USDM با ثبت تغییر قیمتی 0.07% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن استیبل کوین بازده‌دار در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 73 توکن از دسته استیبل کوین بازده‌دار را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص استیبل کوین بازده‌دار می‌توان به SUSDS, USDY, SUSDE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته استیبل کوین بازده‌دار چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های استیبل کوین بازده‌دار در حال حاضر حدود $13.71B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش استیبل کوین بازده‌دار، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.