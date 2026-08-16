قیمت امروز SAIKO INU

قیمت لحظه‌ ای SAIKO INU (SAIKO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SAIKO به USD برابر با $ 0 برای هر SAIKO می‌ باشد.

توکن SAIKO INU در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 232,451 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00T SAIKO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SAIKO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SAIKO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.82% و در هفت روز اخیر به میزان -11.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SAIKO INU (SAIKO)

ارزش بازار $ 232.45K$ 232.45K $ 232.45K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 232.45K$ 232.45K $ 232.45K سرمایه در گردش 1.00T 1.00T 1.00T عرضه کل 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی SAIKO INU برابر است با $ 232.45K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SAIKO برابر است با 1.00T، و عرضه کل آن 1000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 232.45K است.