قیمت امروز Project DogCat DOGC

قیمت لحظه‌ ای Project DogCat DOGC (DOGC) در حال حاضر برابر با $ 0.00181844 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.96% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DOGC به USD برابر با $ 0.00181844 برای هر DOGC می‌ باشد.

توکن Project DogCat DOGC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 181,845 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M DOGC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DOGC در بازه‌ ای بین $ 0.00179428 (حداقل) و $ 0.00186955 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0018771 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00168954 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DOGC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -0.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 745.14 رسیده است.

اطلاعات بازار Project DogCat DOGC (DOGC)

ارزش بازار $ 181.85K$ 181.85K $ 181.85K حجم (24 ساعته) $ 745.14$ 745.14 $ 745.14 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 181.85K$ 181.85K $ 181.85K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Project DogCat DOGC برابر است با $ 181.85K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 745.14. عرضه در گردش DOGC برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 181.85K است.