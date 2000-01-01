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برترین توکن‌ های تم گربه بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش تم گربه را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,175.51
+0.04%
+0.39%
-2.91%
$ 1.27T
$ 2.99K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
3
WIKI CAT
WIKI CAT
WKC
$ 0.00000008983
-2.21%
+3.01%
+18.89%
$ 48.36M
$ 1.03T
4
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001018
-0.10%
+2.01%
-4.79%
$ 42.66M
$ 483.02M
5
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.04267
+0.19%
+1.53%
-5.84%
$ 41.75M
$ 1.46M
6
Purr
Purr
PURR
$ 0.06675
-0.43%
+1.49%
+3.68%
$ 39.70M
$ 852.33K
7
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009731
-0.02%
+0.05%
-6.95%
$ 37.92M
$ 686.64B
8
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3523
+0.43%
+1.20%
-5.29%
$ 35.28M
$ 159.43K
9
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003246
+0.46%
+1.63%
-6.48%
$ 28.86M
$ 178.69M
10
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004604
+0.20%
-0.88%
-9.89%
$ 25.79M
$ 118.48M
11
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001666
+0.30%
-0.06%
-15.35%
$ 12.64M
$ 34.18B
12
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.009967
+0.34%
-0.12%
-9.41%
$ 9.50M
$ 5.66M
13
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01734
+0.23%
+0.52%
-10.30%
$ 8.59M
$ 3.27M
14
Tsuki
Tsuki
TSUKI
$ 0.0051824
+0.27%
0.00%
-21.81%
$ 4.92M
$ 165.43K
15
PEPECAT
PEPECAT
PEPECAT
$ 0.00470244
+0.11%
+0.06%
+135.86%
$ 4.65M
$ 12.84K
16
michi
michi
MICHI
$ 0.00315489
+0.15%
-0.00%
+1.91%
$ 3.15M
$ 36.54K
17
Crude Cat
Crude Cat
CRUDECAT
$ 0.0072756
0.00%
+0.25%
+32.30%
$ 2.82M
$ 25.24
18
OciCat Token
OciCat Token
OCICAT
$ 7.037E-9
+27.57%
+14.90%
+35.12%
$ 2.28M
--
19
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003116
-0.10%
-4.66%
-10.55%
$ 2.27M
$ 17.08B
20
nubcat
nubcat
NUB
$ 0.00222899
-0.84%
+0.08%
+14.41%
$ 2.23M
$ 253.59K
21
Kitsu
Kitsu
KITSU
$ 0.00185515
+2.02%
-0.06%
+48.04%
$ 1.86M
$ 106.60K
22
Loaf Token
Loaf Token
LOAF
$ 0.00351995
0.00%
-0.00%
-0.49%
$ 1.76M
$ 36.76
23
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 5.78E-6
+2.48%
-5.90%
-7.67%
$ 1.66M
--
24
Nya
Nya
NYA
$ 4.0668E-8
+0.06%
+0.10%
-1.35%
$ 1.50M
--
25
lmeow
lmeow
LMEOW
$ 0.00149064
+0.02%
-0.02%
-4.71%
$ 1.49M
$ 3.96K
26
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.0002215
+0.18%
+0.14%
-4.03%
$ 1.37M
$ 181.61M
27
MEOW
MEOW
MEOW
$ 0.00052042
0.00%
-0.01%
-6.57%
$ 1.03M
$ 205.58
28
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 2.38E-6
-15.60%
-3.30%
-20.40%
$ 1.00M
--
29
Roaring Kitty
Roaring Kitty
ROAR
$ 0.00095716
-0.10%
+0.01%
-3.55%
$ 957.16K
$ 171.40K
30
hehe
hehe
HEHE
$ 0.00095582
+1.69%
+0.01%
-7.35%
$ 803.56K
$ 1.61K
31
CatSlap
CatSlap
SLAP
$ 0.00019773
0.00%
+0.00%
-1.98%
$ 780.45K
$ 5.54
32
NianNian
NianNian
NIANNIAN
$ 0.00082208
-0.04%
-0.01%
-15.94%
$ 750.14K
$ 3.02K
33
daCat
daCat
DACAT
$ 1.836E-9
-0.05%
+0.50%
-1.71%
$ 740.01K
--
34
LEO
LEO
LEO
$ 7.666E-5
+0.67%
+1.40%
-9.68%
$ 728.31K
--
35
mini
mini
MINI
$ 0.00082128
+1.13%
+0.02%
-4.75%
$ 719.27K
$ 124.83K
36
Hosico
Hosico
HOSICO
$ 0.0006824
0.00%
-0.03%
+17.67%
$ 682.32K
$ 21.74K
37
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0.0000007213
0.00%
-0.22%
-1.19%
$ 676.31K
$ 24.62M
38
world licking cat
world licking cat
LICKINGCAT
$ 0.00070189
+7.86%
-0.58%
-24.05%
$ 664.77K
$ 1.25M
39
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.0000000009651
+0.20%
-4.30%
-13.10%
$ 634.74K
$ 52.72T
40
FatCat
FatCat
FATCAT
$ 0.0006211
+0.11%
-0.01%
+20.96%
$ 619.63K
$ 487.84
41
Vibing Cat Coin
Vibing Cat Coin
VIBECOIN
$ 0.00060716
-1.45%
-0.06%
-0.83%
$ 606.92K
$ 1.67K
42
catwifhat
catwifhat
$CWIF
$ 2.1062E-8
0.00%
+1.90%
-8.93%
$ 596.98K
--
43
BONGO CAT
BONGO CAT
BONGO
$ 0.00058699
+0.11%
+0.01%
-2.72%
$ 586.80K
$ 285.54
44
Giko Cat
Giko Cat
GIKO
$ 0.054515
-0.37%
-0.02%
-23.81%
$ 545.06K
$ 6.54K
45
Real Smurf Cat
Real Smurf Cat
SMURFCAT
$ 4.49E-6
0.00%
0.00%
-7.80%
$ 448.73K
--
46
Hemule
Hemule
HEMULE
$ 0.00045611
0.00%
--
-1.08%
$ 446.99K
$ 66.32
47
Spinning Cat
Spinning Cat
OIIAOIIA
$ 0.00042727
+0.05%
+0.01%
-16.76%
$ 427.00K
$ 1.91K
48
Happy Cat
Happy Cat
HAPPY
$ 0.00012175
+0.09%
-0.04%
-2.15%
$ 405.53K
$ 149.96K
49
Dinger
Dinger
DINGER
$ 3.94083E-7
0.00%
-0.30%
-1.66%
$ 394.08K
--
50
Tygr
Tygr
TYGR
$ 0.00041726
+2.75%
-0.14%
-15.80%
$ 381.38K
$ 14.76K

سوالات متداول

توکن‌ های تم گربه چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های تم گربه به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 246 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1340.29B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن تم گربه چیست؟
در میان توکن‌ های دسته تم گربه که در MEXC رصد می‌شوند، توکن CATFU با ثبت تغییر قیمتی 75.50% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن تم گربه در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 246 توکن از دسته تم گربه را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص تم گربه می‌توان به BTC, USDC, WKC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته تم گربه چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های تم گربه در حال حاضر حدود $1340.29B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش تم گربه، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.