Nexgent AINEXGENT چیست

Nexgent AI is a next-generation AI-powered platform designed to enable users to create, customize, and test autonomous agents capable of conducting deep market research, raising real-time trade signals, and executing strategies on the blockchain in a sandboxed environment with precision. Built on Solana and architected for future cross-chain expansion, Nexgent combines machine learning, on-chain data analysis, and intuitive tools to make algorithmic strategy design and performance testing more accessible — empowering users to explore, refine, and validate trading ideas in a safe, simulation-based environment.

NEXGENT به ارزهای محلی

توکنومیکس Nexgent AI (NEXGENT)

درک، توکنومیکس Nexgent AI (NEXGENT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NEXGENT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Nexgent AI (NEXGENT) امروز Nexgent AI (NEXGENT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NEXGENT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NEXGENT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NEXGENT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Nexgent AI چقدر است؟ ارزش بازار NEXGENT برابر است با $ 156.60K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NEXGENT چقدر است؟ عرضه در گردش NEXGENT برابر است با 794.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NEXGENT چقدر بوده است؟ NEXGENT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NEXGENT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NEXGENT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات NEXGENT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NEXGENT برابر است با -- USD . آیا NEXGENT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NEXGENT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NEXGENT مراجعه کنید.

