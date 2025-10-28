قیمت لحظه‌ ای Nexgent AI امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NEXGENT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NEXGENT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Nexgent AI امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NEXGENT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NEXGENT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت لحظه‌ ای 1 NEXGENT به USD:

$0.00019723
+1.40%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است.
USD
نمودار قیمت لحظه ای Nexgent AI (NEXGENT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:04:36 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Nexgent AI (NEXGENT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-1.25%

+1.42%

+32.86%

+32.86%

قیمت لحظه‌ ای Nexgent AI (NEXGENT) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، NEXGENT در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته NEXGENT برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، NEXGENT در یک ساعت گذشته -1.25%، در 24 ساعت گذشته +1.42% و در 7 روز گذشته +32.86% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Nexgent AI (NEXGENT)

$ 156.60K
--
$ 189.68K
794.00M
961,680,372.8780938
ارزش بازار فعلی Nexgent AI برابر است با $ 156.60K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NEXGENT برابر است با 794.00M، و عرضه کل آن 961680372.8780938 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 189.68K است.

تاریخچه قیمت Nexgent AI (NEXGENT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Nexgent AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Nexgent AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Nexgent AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Nexgent AI به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+1.42%
30 روز$ 0-23.14%
60 روز$ 0-29.95%
90 روز$ 0--

Nexgent AINEXGENT چیست

Nexgent AI is a next-generation AI-powered platform designed to enable users to create, customize, and test autonomous agents capable of conducting deep market research, raising real-time trade signals, and executing strategies on the blockchain in a sandboxed environment with precision. Built on Solana and architected for future cross-chain expansion, Nexgent combines machine learning, on-chain data analysis, and intuitive tools to make algorithmic strategy design and performance testing more accessible — empowering users to explore, refine, and validate trading ideas in a safe, simulation-based environment.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Nexgent AI (USD)

ارزش Nexgent AI (NEXGENT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Nexgent AI (NEXGENT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Nexgent AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Nexgent AI را بررسی کنید!

NEXGENT به ارزهای محلی

توکنومیکس Nexgent AI (NEXGENT)

درک، توکنومیکس Nexgent AI (NEXGENT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NEXGENT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Nexgent AI (NEXGENT)

امروز Nexgent AI (NEXGENT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای NEXGENT به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی NEXGENT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی NEXGENT نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Nexgent AI چقدر است؟
ارزش بازار NEXGENT برابر است با $ 156.60K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش NEXGENT چقدر است؟
عرضه در گردش NEXGENT برابر است با 794.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت NEXGENT چقدر بوده است؟
NEXGENT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت NEXGENT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
NEXGENT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات NEXGENT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NEXGENT برابر است با -- USD.
آیا NEXGENT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد NEXGENT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NEXGENT مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

