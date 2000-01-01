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برترین توکن‌ های لانچ‌پد عامل هوش مصنوعی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش لانچ‌پد عامل هوش مصنوعی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0,05144
-0,47%
+0,92%
-3,96%
$ 1,20B
$ 1,11M
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0,5641
-0,18%
+0,68%
+0,27%
$ 370,19M
$ 244,99K
3
FET
FET
FET
$ 0,128
-0,08%
-4,26%
-6,64%
$ 289,14M
$ 3,55M
4
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0,0636
-1,07%
+2,63%
+9,02%
$ 124,20M
$ 1,21M
5
Sentient
Sentient
SENT
$ 0,01315
+0,08%
+0,69%
-1,57%
$ 95,18M
$ 4,66M
6
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0,03065
-0,10%
+0,26%
+4,64%
$ 51,51M
$ 1,84M
7
Gravity
Gravity
G
$ 0,003779
+0,08%
+1,72%
+4,86%
$ 40,96M
$ 21,66M
8
Rei
Rei
REI
$ 0,0229692
+0,04%
-0,01%
-19,08%
$ 22,97M
$ 30,04K
9
IQ
IQ
IQ
$ 0,0006206
-0,06%
+0,78%
-5,89%
$ 16,34M
$ 86,35M
10
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0,04124
+0,34%
-0,84%
-1,13%
$ 13,87M
$ 1,91M
11
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0,012645
-0,64%
+1,16%
+10,24%
$ 12,61M
$ 5,40M
12
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0,02032
+0,44%
+1,85%
-4,01%
$ 8,00M
$ 3,37M
13
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0,004817
-0,14%
-0,23%
-12,00%
$ 4,82M
$ 11,56M
14
NetX
NetX
NETX
$ 0,2008
-0,05%
-2,24%
-0,30%
$ 4,64M
$ 273,15K
15
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0,01901
+0,74%
-1,96%
-27,94%
$ 4,25M
$ 3,32M
16
World3
World3
WAI
$ 0,00830736
-0,02%
+0,02%
-3,80%
$ 2,82M
$ 91,72K
17
CreatorBid
CreatorBid
BID
$ 0,005414
+0,06%
-2,87%
-1,89%
$ 2,09M
$ 11,31M
18
Spectral
Spectral
SPEC
$ 0,03443717
+0,07%
+0,00%
-21,14%
$ 1,83M
$ 6,03K
19
Amiko
Amiko
AMIKO
$ 0,00217565
+0,17%
+0,01%
-4,85%
$ 1,78M
$ 977,98
20
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0,0011543
-0,01%
+1,05%
-6,84%
$ 1,07M
$ 98,32M
21
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0,02146059
+0,03%
+0,17%
+11,66%
$ 1,05M
$ 1,34K
22
Vertical AI
Vertical AI
VERTAI
$ 0,01251115
+0,01%
+0,02%
-12,54%
$ 1,02M
$ 1,16K
23
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3,36
0,00%
--
-1,18%
$ 1,01M
$ 51,83
24
Waveform by Virtuals
Waveform by Virtuals
WAVE
$ 0,00100796
+0,29%
+0,16%
+7,67%
$ 1,01M
$ 4,71K
25
Maiga
Maiga
MAIGA
$ 0,00284368
+0,16%
+0,03%
-20,35%
$ 796,23K
$ 1,28K
26
Warden
Warden
WARD
$ 0,003046
+0,26%
+4,63%
+0,33%
$ 764,23K
$ 27,11M
27
StrikeBit AI
StrikeBit AI
STRIKE
$ 0,00349899
+0,40%
-0,11%
-57,51%
$ 734,44K
$ 158,72K
28
Balance
Balance
EPT
$ 0,00031298
-0,83%
+0,01%
-2,32%
$ 724,88K
$ 212,67K
29
ARC
ARC
ARC
$ 0,000514
0,00%
-7,22%
-10,61%
$ 529,42K
$ 950,87K
30
EternalAI
EternalAI
EAI
$ 0,00145583
0,00%
--
-1,40%
$ 463,64K
$ 12,05
31
Xeleb Protocol
Xeleb Protocol
XCX
$ 0,0039846
-0,35%
+2,63%
-17,16%
$ 432,60K
$ 14,79M
32
SwarmNode.ai
SwarmNode.ai
SNAI
$ 0,0004188
+0,55%
+0,60%
-0,45%
$ 418,90K
$ 130,29M
33
HAiO
HAiO
HAIO
$ 0,00088151
0,00%
--
0,00%
$ 412,53K
$ 4,39
34
BORT
BORT
BORT
$ 0,00036365
-0,70%
-0,14%
-2,97%
$ 354,19K
$ 36,06K
35
Instaclaw
Instaclaw
INSTACLAW
$ 0,00064695
-0,12%
-0,00%
-7,20%
$ 276,29K
$ 335,89
36
Solaris AI
Solaris AI
SOLARIS
$ 0,00026351
+0,10%
-0,00%
-0,31%
$ 263,47K
$ 125,36
37
ArchAI
ArchAI
ARCHAI
$ 0,00057796
0,00%
-0,00%
-5,44%
$ 256,00K
$ 2,50
38
ORBOFI
ORBOFI
OBI
$ 0,0001733
0,00%
-1,53%
-3,72%
$ 248,50K
$ 5,24M
39
Simmi Token
Simmi Token
SIMMI
$ 2,43E-6
0,00%
+0,40%
-5,08%
$ 242,61K
--
40
CLAWNCH
CLAWNCH
CLAWNCH
$ 1,91E-6
-0,52%
+12,70%
+9,77%
$ 190,95K
--
41
Dasha
Dasha
VVAIFU
$ 0,0001853
+0,11%
+0,01%
-8,85%
$ 184,03K
$ 1,01K
42
0xMonk by Virtuals
0xMonk by Virtuals
MONK
$ 0,00017499
0,00%
--
+1,76%
$ 174,99K
$ 6,30
43
SuiAI
SuiAI
SUAI
$ 0,00017483
+0,15%
+0,03%
+16,74%
$ 174,83K
$ 180,08
44
Rabbi Schlomo by Virtuals
Rabbi Schlomo by Virtuals
SHEKEL
$ 0,00016996
-1,89%
+0,09%
-44,40%
$ 169,96K
$ 2,56K
45
Primis Protocol
Primis Protocol
PRIMIS
$ 0,00012114
+0,15%
-0,07%
-13,56%
$ 121,14K
$ 1,91K
46
STYLE Token
STYLE Token
STYLE
$ 0,00013071
0,00%
--
0,00%
$ 106,72K
$ 7,14
47
minidev
minidev
MINI
$ 1,28E-6
0,00%
-0,10%
-3,03%
$ 90,70K
--
48
Hermes OS
Hermes OS
HERMESOS
$ 8,68559E-7
-0,05%
+8,50%
+0,18%
$ 86,86K
--
49
FOMO
FOMO
FOMO
$ 8,25707E-7
-0,02%
+35,20%
+185,11%
$ 82,57K
--
50
Node Sphere AI
Node Sphere AI
NSAI
$ 7,073E-5
-0,03%
-0,30%
-6,90%
$ 70,72K
--

سوالات متداول

توکن‌ های لانچ‌پد عامل هوش مصنوعی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های لانچ‌پد عامل هوش مصنوعی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 88 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $2.28B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن لانچ‌پد عامل هوش مصنوعی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته لانچ‌پد عامل هوش مصنوعی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن FOMO با ثبت تغییر قیمتی 35.20% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن لانچ‌پد عامل هوش مصنوعی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 88 توکن از دسته لانچ‌پد عامل هوش مصنوعی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص لانچ‌پد عامل هوش مصنوعی می‌توان به SKY, VIRTUAL, FET اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته لانچ‌پد عامل هوش مصنوعی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های لانچ‌پد عامل هوش مصنوعی در حال حاضر حدود $2.28B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش لانچ‌پد عامل هوش مصنوعی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.