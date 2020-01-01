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برترین توکن‌ های استراتژی NFT، چرخ لنگر بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش استراتژی NFT، چرخ لنگر را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
PunkStrategy
PunkStrategy
PNKSTR
$ 0.00654403
+0.28%
-0.01%
-7.82%
$ 5.94M
$ 27.80K
2
ChimpStrategy
ChimpStrategy
CHMPSTR
$ 0.00229618
+0.04%
+0.06%
-10.10%
$ 1.93M
$ 2.16K
3
VibeStrategy
VibeStrategy
VIBESTR
$ 0.0014914
+0.05%
+0.00%
-1.97%
$ 1.08M
$ 554.57
4
ApeStrategy
ApeStrategy
APESTR
$ 0.00078273
0.00%
--
-3.75%
$ 565.82K
$ 1.16K
5
PudgyStrategy
PudgyStrategy
PUDGYSTR
$ 0.00058201
-0.09%
--
-3.47%
$ 562.37K
$ 102.27
6
CheckStrategy
CheckStrategy
CHKSTR
$ 0.00027796
0.00%
--
-0.50%
$ 254.02K
$ 18.65
7
PainStrategy
PainStrategy
PAINSTR
$ 0.00026549
+0.09%
--
-4.70%
$ 248.24K
$ 459.12
8
BirbStrategy
BirbStrategy
BIRBSTR
$ 0.00025004
0.00%
--
-3.16%
$ 225.89K
$ 750.13
9
OtherdeedStrategy
OtherdeedStrategy
DEEDSTR
$ 0.00022618
0.00%
+0.00%
-15.07%
$ 208.07K
$ 13.65
10
Punk Auction
Punk Auction
PAST
$ 0.200856
0.00%
--
0.00%
$ 195.15K
$ 8.46
11
MeebitStrategy
MeebitStrategy
MEEBSTR
$ 0.0002028
0.00%
--
-3.05%
$ 187.08K
$ 61.31
12
V1 Punk Strategic Reserve
V1 Punk Strategic Reserve
PUNKSR
$ 0.00027972
0.00%
--
0.00%
$ 170.87K
$ 34.19
13
ToadzStrategy
ToadzStrategy
TOADSTR
$ 0.00018346
0.00%
--
-2.15%
$ 170.49K
$ 4.75
14
DickStrategy
DickStrategy
DICKSTR
$ 0.00018332
-0.15%
--
-2.57%
$ 165.22K
$ 165.68
15
RektStrategy
RektStrategy
REKTSTR
$ 0.00017837
0.00%
--
0.00%
$ 161.25K
$ 535.12
16
GobStrategy
GobStrategy
GOBSTR
$ 0.00020764
0.00%
--
-3.52%
$ 159.59K
$ 669.71
17
SquiggleStrategy
SquiggleStrategy
SQUIGSTR
$ 0.0001686
0.00%
--
-1.81%
$ 157.24K
$ 10.82
18
Nakamigo
Nakamigo
MEEGSTR
$ 0.00017472
0.00%
+0.00%
+4.98%
$ 154.09K
$ 139.61
19
GLHFStrategy
GLHFStrategy
GLHFSTR
$ 0.00015836
0.00%
+0.00%
-8.72%
$ 145.70K
$ 1.60K
20
NakamotoStrategy
NakamotoStrategy
NAKASTR
$ 0.00013663
0.00%
--
0.00%
$ 136.63K
$ 300.21
21
Strategy Punks
Strategy Punks
$STRPNK
$ 0.00010729
0.00%
0.00%
-6.91%
$ 107.29K
$ 844.46
22
DeathSTR
DeathSTR
DEATHSTR
$ 0.00015662
0.00%
+0.00%
-6.83%
$ 90.25K
$ 253.69
23
Fwogs Strategy
Fwogs Strategy
FWOGSTR
$ 7.795E-5
0.00%
-0.30%
+1.62%
$ 71.65K
--
24
Base Strategy
Base Strategy
BASTR
$ 6.97116E-7
0.00%
-0.40%
-2.02%
$ 66.56K
--
25
Claynosaurz Strategy
Claynosaurz Strategy
CNZSTRAT
$ 0.00010059
0.00%
--
-15.33%
$ 54.92K
$ 3.47K
26
Madlads Strategy
Madlads Strategy
MLSTRAT
$ 5.351E-5
0.00%
-1.90%
-2.00%
$ 48.83K
--
27
HypurrStrategy
HypurrStrategy
HYPSTR
$ 4.338E-5
0.00%
-1.30%
+3.80%
$ 38.64K
--
28
Awoo
Awoo
AWOO
$ 7.67E-5
0.00%
-1.70%
+14.12%
$ 38.35K
--
29
Bodoggos Strategy
Bodoggos Strategy
BDGSTRAT
$ 2.843E-5
0.00%
+5.00%
+4.83%
$ 27.13K
--
30
Gifts Strategy
Gifts Strategy
GIFTSTR
$ 0.00036243
-0.07%
--
-2.48%
$ 25.80K
$ 112.37

سوالات متداول

توکن‌ های استراتژی NFT، چرخ لنگر چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های استراتژی NFT، چرخ لنگر به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 30 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $13.38M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن استراتژی NFT، چرخ لنگر چیست؟
در میان توکن‌ های دسته استراتژی NFT، چرخ لنگر که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BDGSTRAT با ثبت تغییر قیمتی 5.00% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن استراتژی NFT، چرخ لنگر در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 30 توکن از دسته استراتژی NFT، چرخ لنگر را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص استراتژی NFT، چرخ لنگر می‌توان به PNKSTR, CHMPSTR, VIBESTR اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته استراتژی NFT، چرخ لنگر چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های استراتژی NFT، چرخ لنگر در حال حاضر حدود $13.38M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش استراتژی NFT، چرخ لنگر، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.