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برترین توکن‌ های NFT و کلکسیونی بر اساس ارزش بازار

توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) و کلکسیون‌های دیجیتال نمایانگر دارایی‌ های منحصربه‌فرد و غیرقابل تقسیم هستند که روی بلاک‌ چین تأیید می‌شوند. این بخش شامل توکن‌های کاربردی است که بازارهای NFT، پلتفرم‌های هنر دیجیتال و اکوسیستم‌ های مالکیت فکری را پشتیبانی می‌کنند. این توکن‌ها معمولاً برای حاکمیت، استیکینگ یا تسهیل تراکنش‌ها در اقتصادهای خالقان محتوا استفاده می‌شوند.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Render
Render
RENDER
$ 1.267
+0.08%
+0.71%
-2.76%
$ 657.77M
$ 85.71K
2
FET
FET
FET
$ 0.1285
+0.16%
-3.83%
-5.80%
$ 289.59M
$ 4.05M
3
AINFT
AINFT
NFT
$ 0.0000002798
0.00%
+0.25%
+1.38%
$ 277.33M
$ 188.23B
4
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1237
+0.49%
+1.31%
-4.84%
$ 224.65M
$ 422.69K
5
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1097
+0.09%
+1.20%
+0.18%
$ 219.80M
$ 539.04K
6
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002039
0.00%
+0.44%
-4.27%
$ 195.53M
$ 3.17B
7
ENS
ENS
ENS
$ 4.066
0.00%
+0.52%
-4.06%
$ 164.26M
$ 13.19K
8
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8726
-0.09%
-1.40%
-3.32%
$ 151.30M
$ 64.32K
9
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01258
+0.16%
+0.56%
-4.33%
$ 130.99M
$ 5.05M
10
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.0643
-0.19%
+0.28%
-3.49%
$ 127.79M
$ 896.31K
11
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1234
+0.16%
0.00%
-6.37%
$ 123.50M
$ 871.46K
12
$ 0.0399
+0.15%
+0.35%
-2.91%
$ 117.48M
$ 1.42M
13
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3713
-0.05%
-2.88%
-7.97%
$ 92.65M
$ 174.18K
14
$ 0.1959
-0.41%
-1.01%
-1.95%
$ 90.51M
$ 292.33K
15
Gala
Gala
GALA
$ 0.001666
0.00%
-0.54%
-5.66%
$ 81.00M
$ 89.17M
16
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006183
0.00%
-0.18%
-4.00%
$ 61.76M
$ 95.82M
17
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.3708
-1.90%
-43.74%
-90.63%
$ 59.44M
$ 5.92M
18
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.1932
-0.36%
+5.45%
-16.52%
$ 55.14M
$ 400.81K
19
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.085755
-0.65%
+0.02%
-0.88%
$ 54.90M
$ 2.25M
20
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001896
+0.53%
-0.52%
-0.89%
$ 53.71M
$ 415.47M
21
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.0302
-1.34%
-1.91%
+2.34%
$ 50.43M
$ 1.83M
22
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02415
+0.25%
-1.31%
-3.74%
$ 47.77M
$ 2.23M
23
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02976
+0.13%
+0.98%
+3.91%
$ 41.71M
$ 2.71M
24
XYO
XYO
XYO
$ 0.00297
+0.34%
+1.71%
+1.71%
$ 41.13M
$ 18.50M
25
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005235
-0.23%
+0.38%
-7.35%
$ 39.62M
$ 13.08M
26
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05
+0.42%
+4.20%
-5.87%
$ 38.67M
$ 1.50M
27
Blur
Blur
BLUR
$ 0.01324
+0.08%
+0.68%
-3.50%
$ 37.35M
$ 4.44M
28
ME
ME
ME
$ 0.06572
-1.01%
+2.44%
+5.28%
$ 35.52M
$ 1.24M
29
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007497
-0.40%
+0.62%
-1.91%
$ 31.69M
$ 7.74M
30
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01409
+0.50%
-13.19%
+3.76%
$ 31.43M
$ 36.23M
31
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0004842
-0.19%
-0.02%
-10.31%
$ 30.78M
$ 112.45M
32
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009906
-0.33%
-0.75%
-2.02%
$ 29.58M
$ 64.88M
33
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06076
-0.15%
+0.86%
+1.03%
$ 27.73M
$ 926.12K
34
Undeads Games
Undeads Games
UDS
$ 0.2647
+0.45%
-1.30%
-9.77%
$ 26.41M
$ 79.89K
35
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.08045
+0.20%
+1.91%
+8.57%
$ 24.57M
$ 1.53M
36
SwftCoin
SwftCoin
SWFTC
$ 0.002298
+0.57%
-2.83%
-5.31%
$ 22.99M
$ 23.26M
37
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.994
-0.46%
-6.11%
-1.61%
$ 22.00M
$ 20.92K
38
Zora
Zora
ZORA
$ 0.004904
-0.51%
+2.38%
-7.47%
$ 21.93M
$ 18.60M
39
BORA
BORA
BORA
$ 0.01888309
-0.57%
-0.00%
-4.33%
$ 21.77M
$ 119.71K
40
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3018
+0.10%
+1.86%
-4.13%
$ 21.19M
$ 189.15K
41
GMT
GMT
GMT
$ 0.00622037
-2.02%
-0.00%
-9.37%
$ 19.36M
$ 5.43M
42
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020754
-1.19%
+1.07%
-11.36%
$ 19.32M
$ 3.17M
43
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.00053
+0.26%
-2.68%
-4.63%
$ 19.25M
$ 106.09M
44
Fake World Assets
Fake World Assets
FWA
$ 0.0194609
+2.20%
-0.03%
-32.20%
$ 19.16M
$ 2.10M
45
Public Masterpiece
Public Masterpiece
PMT
$ 0.10078
+0.01%
+0.12%
-0.78%
$ 18.46M
$ 1.41M
46
CARV
CARV
CARV
$ 0.03006
-0.27%
-0.30%
-6.83%
$ 18.21M
$ 1.82M
47
Audius
Audius
AUDIO
$ 0.01192003
+0.02%
-0.00%
-4.04%
$ 17.25M
$ 2.24M
48
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003684
-0.24%
-1.31%
-6.14%
$ 16.98M
$ 17.06M
49
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004853
-0.23%
+3.74%
+3.15%
$ 16.42M
$ 18.61M
50
Tensor
Tensor
TNSR
$ 0.0323
-0.34%
0.00%
+0.06%
$ 15.74M
$ 1.77M

سوالات متداول

توکن غیرقابل تعویض یا NFT چیست؟
توکن غیرقابل تعویض یا (NFT) یک دارایی دیجیتال منحصربه‌ فرد و غیرقابل تقسیم است که روی بلاک‌ چین تأیید می‌ شود. برخلاف بیت‌ کوین که هر واحد آن یکسان است، هر NFT دارای امضای رمزنگاری منحصربه‌ فردی است که نشان‌ دهنده مالکیت دارایی‌ های دیجیتال یا فیزیکی خاص است.
توکن‌ های بازار NFT چگونه ارزش بنیادی خود را به دست می‌ آورند؟
توکن‌ های بازار NFT ارزش خود را از طریق نقش به‌ عنوان ارز اصلی برای معامله آثار هنری دیجیتال، ارائه حقوق حاکمیتی به دارندگان توکن و ارائه تخفیف در کارمزدهای معاملاتی در پلتفرم NFT به دست می‌ آورند.
تفاوت بین ارزهای دیجیتال قابل تعویض و کلکسیون‌ های NFT چیست؟
دارایی‌ های دیجیتال قابل تعویض (مانند ETH یا USDT) قابل جایگزینی با یکدیگر هستند و دقیقاً ارزش یکسانی دارند. کلکسیون‌ های NFT دارایی‌ های دیجیتال منحصربه‌فردی هستند که هر کدام کمیاب بودن، ظاهر و ارزش بازار متفاوتی دارند.
چرا قراردادهای هوشمند برای ایجاد آثار هنری دیجیتال NFT ضروری هستند؟
قراردادهای هوشمند فرایند ضرب دارایی را به‌صورت خودکار انجام می‌دهند، سابقه مالکیت را به‌طور غیرقابل‌انکار ثبت می‌کنند و می‌توان آن‌ها را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که در هر بار فروش مجدد در بازار ثانویه، حق امتیاز به‌طور خودکار به خالق اولیه پرداخت شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش NFT، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.