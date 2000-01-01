توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) و کلکسیون‌های دیجیتال نمایانگر دارایی‌ های منحصربه‌فرد و غیرقابل تقسیم هستند که روی بلاک‌ چین تأیید می‌شوند. این بخش شامل توکن‌های کاربردی است که بازارهای NFT، پلتفرم‌های هنر دیجیتال و اکوسیستم‌ های مالکیت فکری را پشتیبانی می‌کنند. این توکن‌ها معمولاً برای حاکمیت، استیکینگ یا تسهیل تراکنش‌ها در اقتصادهای خالقان محتوا استفاده می‌شوند.

نقدشوندگی بازار توکن‌های غیرقابل‌تعویض و کلکسیون‌های دیجیتال عمدتاً تحت تأثیر عواملی مانند سرعت تراکنش شبکه پایه، میزان کمیابی مجموعه، حمایت چهره‌های شناخته‌شده و ظهور پروتکل‌های تقسیم‌پذیری این دارایی‌ها قرار دارد که موانع ورود را کاهش می‌دهند.

پروژه‌های برتر توکن‌های غیرقابل‌تعویض به‌عنوان برندهای مالکیت فکری غیرمتمرکز عمل می‌کنند و ارزش‌گذاری آن‌ها تا حد زیادی به میزان موفقیت جامعه در تجاری‌سازی این دارایی‌ها در حوزه‌هایی مانند کالاهای مصرفی، بازی و همکاری با رسانه‌های جریان اصلی وابسته است.

قراردادهای هوشمند فرایند ضرب دارایی را به‌صورت خودکار انجام می‌دهند، سابقه مالکیت را به‌طور غیرقابل‌انکار ثبت می‌کنند و می‌توان آن‌ها را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که در هر بار فروش مجدد در بازار ثانویه، حق امتیاز به‌طور خودکار به خالق اولیه پرداخت شود.

دارایی‌ های دیجیتال قابل تعویض (مانند ETH یا USDT) قابل جایگزینی با یکدیگر هستند و دقیقاً ارزش یکسانی دارند. کلکسیون‌ های NFT دارایی‌ های دیجیتال منحصربه‌فردی هستند که هر کدام کمیاب بودن، ظاهر و ارزش بازار متفاوتی دارند.

توکن‌ های بازار NFT ارزش خود را از طریق نقش به‌ عنوان ارز اصلی برای معامله آثار هنری دیجیتال، ارائه حقوق حاکمیتی به دارندگان توکن و ارائه تخفیف در کارمزدهای معاملاتی در پلتفرم NFT به دست می‌ آورند.

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دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش NFT، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.