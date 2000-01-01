توکنهای غیرقابل تعویض (NFT) و کلکسیونهای دیجیتال نمایانگر دارایی های منحصربهفرد و غیرقابل تقسیم هستند که روی بلاک چین تأیید میشوند. این بخش شامل توکنهای کاربردی است که بازارهای NFT، پلتفرمهای هنر دیجیتال و اکوسیستم های مالکیت فکری را پشتیبانی میکنند. این توکنها معمولاً برای حاکمیت، استیکینگ یا تسهیل تراکنشها در اقتصادهای خالقان محتوا استفاده میشوند.
دستهبندی داراییهای دیجیتال در بخش NFT، بههمراه قواعد طبقهبندی و دادههای بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمینشده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دستهبندی بههیچوجه بهمعنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایهگذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاعرسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.