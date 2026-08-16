قیمت امروز KarmaVerse by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای KarmaVerse by Virtuals (KARMA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KARMA به USD برابر با $ 0 برای هر KARMA می‌ باشد.

توکن KarmaVerse by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,327.75 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 850.00M KARMA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KARMA در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KARMA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -20.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار KarmaVerse by Virtuals (KARMA)

ارزش بازار $ 17.33K$ 17.33K $ 17.33K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.39K$ 20.39K $ 20.39K سرمایه در گردش 850.00M 850.00M 850.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی KarmaVerse by Virtuals برابر است با $ 17.33K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KARMA برابر است با 850.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.39K است.