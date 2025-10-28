InnovosensISENS چیست

We are a pioneering health-tech company transforming real-time performance and safety through sweat-sensing biowearables. From athletes to frontline workers, our flagship wearable Hydrosense tracks hydration and electrolyte loss non-invasively—unlocking a new frontier in human physiology, powered by digital biomarkers and Web3. Backed by Sony, the European Commission, and a strong network of researchers and investors, we're bringing sweat to the blockchain—combining health, innovation, and decentralization.

منبع Innovosens (ISENS) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Innovosens (USD)

ISENS به ارزهای محلی

توکنومیکس Innovosens (ISENS)

درک، توکنومیکس Innovosens (ISENS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ISENS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Innovosens (ISENS) امروز Innovosens (ISENS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ISENS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ISENS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ISENS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Innovosens چقدر است؟ ارزش بازار ISENS برابر است با $ 233.82K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ISENS چقدر است؟ عرضه در گردش ISENS برابر است با 991.88M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ISENS چقدر بوده است؟ ISENS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ISENS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ISENS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ISENS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ISENS برابر است با -- USD . آیا ISENS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ISENS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ISENS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Innovosens (ISENS)