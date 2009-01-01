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برترین توکن‌ های بهداشت و درمان بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بهداشت و درمان را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.1815
+0.28%
-4.46%
-17.18%
$ 25.26M
$ 435.11K
2
Medibloc
Medibloc
MED
$ 0.00120744
-0.19%
-0.00%
-5.89%
$ 13.93M
$ 77.49K
3
Dynachain
Dynachain
DYNA
$ 0.0341983
0.00%
--
0.00%
$ 13.24M
$ 826.83
4
HAVA
HAVA
HAVA
$ 2.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.85M
$ 4.84K
5
HP
HP
HP
$ 0.006209
-0.02%
+1.59%
-9.64%
$ 8.59M
$ 4.37M
6
BabyBoomToken
BabyBoomToken
BBT
$ 0.04735731
+0.52%
-0.02%
+4.43%
$ 8.13M
$ 83.24K
7
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
0.00%
--
0.00%
$ 1.39M
$ 106.29K
8
XRP Healthcare
XRP Healthcare
XRPH
$ 0.01289
+0.39%
+2.14%
+2.63%
$ 911.44K
$ 1.11M
9
CTOC
CTOC
CTOC
$ 0.054692
-0.25%
-0.00%
+0.03%
$ 500.37K
$ 294.39K
10
Innovosens
Innovosens
ISENS
$ 6.213E-5
0.00%
-2.00%
-1.21%
$ 61.51K
--
11
AIMX
AIMX
AIMX
$ 0.0001526
0.00%
--
0.00%
$ 60.23K
$ 4.28
12
Cardio
Cardio
CARDIO
$ 5.454E-5
-0.07%
+0.20%
-0.58%
$ 48.50K
--
13
ZAYA AI
ZAYA AI
ZAI
$ 0.00116992
0.00%
--
-4.23%
$ 46.90K
$ 7.02
14
SOLVE
SOLVE
SOLVE
$ 4.144E-5
0.00%
-6.20%
-6.27%
$ 41.44K
--
15
BitDoctorAI
BitDoctorAI
AIDD
$ 2.999E-5
0.00%
0.00%
-2.25%
$ 29.88K
--
16
Muhdo Hub
Muhdo Hub
DNA
$ 3.3E-6
0.00%
-9.20%
-9.09%
$ 15.72K
--
17
Pharmachain AI
Pharmachain AI
PHAI
$ 1.688E-5
0.00%
-3.90%
-7.91%
$ 10.43K
--
18
Medifakt
Medifakt
FAKT
$ 0.0005459
-0.02%
0.00%
+0.04%
--
$ 29.07M
19
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AI
XRPHAI
$ 0.00438
-2.69%
-0.23%
-26.57%
--
$ 5.05M

سوالات متداول

توکن‌ های بهداشت و درمان چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بهداشت و درمان به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 19 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $81.12M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بهداشت و درمان چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بهداشت و درمان که در MEXC رصد می‌شوند، توکن XRPH با ثبت تغییر قیمتی 2.14% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بهداشت و درمان در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 19 توکن از دسته بهداشت و درمان را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بهداشت و درمان می‌توان به APEX, MED, DYNA اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بهداشت و درمان چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بهداشت و درمان در حال حاضر حدود $81.12M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بهداشت و درمان، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.