قیمت امروز Groks Dog

قیمت لحظه‌ ای Groks Dog (BOLT) در حال حاضر برابر با $ 0.00178784 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOLT به USD برابر با $ 0.00178784 برای هر BOLT می‌ باشد.

توکن Groks Dog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,787,212 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.63M BOLT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOLT در بازه‌ ای بین $ 0.00169072 (حداقل) و $ 0.00225008 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00297984 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOLT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.36% و در هفت روز اخیر به میزان +69.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 60.92K رسیده است.

اطلاعات بازار Groks Dog (BOLT)

ارزش بازار $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M حجم (24 ساعته) $ 60.92K$ 60.92K $ 60.92K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M سرمایه در گردش 999.63M 999.63M 999.63M عرضه کل 999,633,116.269412 999,633,116.269412 999,633,116.269412

ارزش بازار فعلی Groks Dog برابر است با $ 1.79M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.92K. عرضه در گردش BOLT برابر است با 999.63M، و عرضه کل آن 999633116.269412 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.79M است.