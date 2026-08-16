قیمت امروز GAIB sAID

قیمت لحظه‌ ای GAIB sAID (SAID) در حال حاضر برابر با $ 0.64483 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SAID به USD برابر با $ 0.64483 برای هر SAID می‌ باشد.

توکن GAIB sAID در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,714,266 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 17.31M SAID می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SAID در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.076 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.39947 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SAID طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.87 رسیده است.

اطلاعات بازار GAIB sAID (SAID)

ارزش بازار $ 11.71M$ 11.71M $ 11.71M حجم (24 ساعته) $ 3.87$ 3.87 $ 3.87 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.71M$ 11.71M $ 11.71M سرمایه در گردش 17.31M 17.31M 17.31M عرضه کل 17,306,402.62522836 17,306,402.62522836 17,306,402.62522836

ارزش بازار فعلی GAIB sAID برابر است با $ 11.71M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.87. عرضه در گردش SAID برابر است با 17.31M، و عرضه کل آن 17306402.62522836 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.71M است.