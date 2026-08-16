قیمت امروز Gaia Everworld

قیمت لحظه‌ ای Gaia Everworld (GAIA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GAIA به USD برابر با $ 0 برای هر GAIA می‌ باشد.

توکن Gaia Everworld در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 42,210 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 422.47M GAIA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GAIA در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.37 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GAIA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Gaia Everworld (GAIA)

ارزش بازار $ 42.21K$ 42.21K $ 42.21K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 49.96K$ 49.96K $ 49.96K سرمایه در گردش 422.47M 422.47M 422.47M عرضه کل 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی Gaia Everworld برابر است با $ 42.21K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GAIA برابر است با 422.47M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 49.96K است.